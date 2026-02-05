ETV Bharat / state

हाईकोर्ट: राजस्थान में ईसाई विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण अनिवार्य, एसीबी की जांच पर सवाल

याचिका में कहा गया कि विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपत्तियों को पासपोर्ट और वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह पादरी की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण करें. इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है. इस पर अदालत ने कहा कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया पहले से मौजूद है. ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन प्रमाण पत्रों को पंजीकृत करें.

अदालत ने कहा कि विवाह केवल निजी संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है, जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं. जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई समुदाय के युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं. इस अधिनियम में प्रावधान है कि विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को पंजीकृत किया जाएगा. इसके बावजूद विधिवत रूप से संपन्न इन विवाहों को नगर निगम के रजिस्ट्रार अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 की गलत तरीके से व्याख्या कर पंजीकृत करने में आनाकानी करते हैं.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों के पंजीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. वहीं, एसीबी की जांच पर भी अदालत ने नाराजगी जताई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता. यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसे किसी अधिकारी के विवेकाधीन निर्णय के अधीन नहीं रखा जा सकता. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

भ्रष्टाचार पर नहीं लग रहा अंकुश: जयपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए करोड़ों के घोटालों की जांच नहीं करने से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना में एसीबी के डीआईजी व मामले में गठित की गई एसआईटी के मुखिया आनंद शर्मा अदालत में पेश हुए. अदालत ने उन्हें कहा कि एसीबी जांच में इतना समय लगाएगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा?. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक प्रतिशत भ्रष्टाचार पर भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो एक चिंतनीय विषय है. अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की दी गई शिकायतों पर तुरंत प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट दर्ज करें. इसके साथ ही डीआईजी से दो सप्ताह में जांच पूरी कर 23 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि अदालत ने 6 सितंबर 2024 को टेंडरों की जांच के आदेश दिए थे. उसके बाद परिवादी ने 27 मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर संबंधित दस्तावेज एसीबी में पेश किए. इसके बावजूद भी एसीबी ने इनमें कोई जांच नहीं की, जबकि वह लगातार पूरे तथ्यों के साथ एसीबी में मामले पेश करता रहा है. इनमें से केवल एक मामले में एसीबी ने 27 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में चार महीने बाद भी एसीबी ने शिकायतकर्ता के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं. वहीं एसीबी ने मामलों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा. इस पर अदालत ने एसआईटी के मुखिया को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

भरण पोषण मामले में चिकित्सा विभाग को नोटिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे नर्सिंग ऑफिसर के तीन नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराने से जुड़े मामले में चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि क्या अभियुक्त नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित या बर्खास्त किया गया या नहीं? जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश नाबालिग बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता फागी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे. इस दौरान 14 जनवरी, 2023 को उन्होंने याचिकाकर्ताओं की मां की हत्या कर दी थी. एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और वे तब से जेल में बंद हैं. याचिका में कहा गया कि उनके पिता को न तो विभाग ने निलंबित किया और ना ही उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया. इस पर याचिकाकर्ताओं ने विभाग को नोटिस भेजकर पिता की सेवा की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगते हुए भरण पोषण राशि दिलाने की गुहार की, लेकिन विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.