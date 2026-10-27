2017 के रोहिणी कोर्ट मर्डर केस में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
कोर्ट ने कहा कि दोषी ने कोर्ट परिसर के ठीक बाहर गोलीबारी की थी और पुलिस कस्टडी में मौजूद व्यक्ति की हत्या की थी.
Published : October 27, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के रोहिणी कोर्ट मर्डर केस में दोषी ठहराए गए उस व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया, जो अपराध के समय नाबालिग था. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपराध की अत्यधिक गंभीरता और कानून-व्यवस्था के खुले उल्लंघन को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 निर्धारित की गई है.
कोर्ट ने कहा कि दोषी ने दुस्साहस दिखाते हुए कोर्ट परिसर के ठीक बाहर गोलीबारी की थी और पुलिस कस्टडी में मौजूद व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रितेश बाहरी ने कोर्ट को बताया कि दोषी लगातार अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. दिल्ली पुलिस ने रहस्योद्घाट्न किया कि इस मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान भी दोषी के खिलाफ झज्जर (हरियाणा) में एक और नया आपराधिक केस दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि, इस दोषी ने 29 अप्रैल, 2017 को झज्जर जेल में बंद प्रतिद्वंद्वी गैंग के सदस्य राजेश दुर्मथ (काला) को रोहिणी कोर्ट में पेशी से लौटते समय कोर्ट के बाहर काफी नजदीक से गोली मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. हरियाणा पुलिस उसे कस्टडी में पेशी से वापस लेकर जा रही थी. दिल्ली पुलिस ने उसका संबंध नीरज बवाना गैंग से भी बताया था. अपराध के समय वह 17 वर्ष से कुछ अधिक लेकिन नाबालिग था. चूंकि वह घटनास्थल से ही रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए जघन्य अपराध के मद्देनजर उस पर वयस्कों की तरह मुकदमा चला. निचली अदालत ने उसे जनवरी 2026 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सुनवाई के दौरान दोषी के वकील परवीन डबास ने उसके सात साल से अधिक समय से जेल में रहने और पुलिस जांच की खामियों पर सवाल उठाये. लेकिन हाईकोर्ट ने सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.