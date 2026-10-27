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2017 के रोहिणी कोर्ट मर्डर केस में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के रोहिणी कोर्ट मर्डर केस में दोषी ठहराए गए उस व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया, जो अपराध के समय नाबालिग था. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपराध की अत्यधिक गंभीरता और कानून-व्यवस्था के खुले उल्लंघन को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 निर्धारित की गई है.

कोर्ट ने कहा कि दोषी ने दुस्साहस दिखाते हुए कोर्ट परिसर के ठीक बाहर गोलीबारी की थी और पुलिस कस्टडी में मौजूद व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रितेश बाहरी ने कोर्ट को बताया कि दोषी लगातार अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. दिल्ली पुलिस ने रहस्योद्घाट्न किया कि इस मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान भी दोषी के खिलाफ झज्जर (हरियाणा) में एक और नया आपराधिक केस दर्ज किया गया था.