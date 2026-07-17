6.33 करोड़ रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामला, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार
उत्तर प्रदेश एसटीएफ से लेकर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जांच सौंपने का आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:02 PM IST
प्रयागराज : साढ़े छह करोड़ के कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला को हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए जांच उत्तर प्रदेश एसटीएफ से लेकर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को सौंपने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि जब आरोप स्पष्ट हों और प्रथम दृष्टया अपराध बनता हो, तब शुरुआती चरण में आपराधिक कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता. अदालत ने कहा कि एफआईआर रद्द करने से शिकायतकर्ता के पास कोई प्रभावी कानूनी उपाय नहीं बचेगा.
मामला नवेद अहमद की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान उन्होंने एम/एस एनचेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में परियोजना के लिए 6.33 करोड़ दिए थे, लेकिन न तो परियोजना विकसित हुई और न ही कंपनी ने प्राधिकरण को बकाया राशि का भुगतान किया, जिसके बाद आवंटन रद्द कर दिया गया.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इसी कंपनी और उससे जुड़े कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच पहले से एसएफआईओ कर रही है और मामला दिल्ली की विशेष अदालत में लंबित है. अदालत ने कहा कि यदि एसटीएफ समान तथ्यों की अलग जांच करती रही तो एक ही कथित धोखाधड़ी की समानांतर जांच होगी, जिससे जांच बिखर जाएगी.
कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(2) के अनुसार एसएफआईओ को जांच सौंपे जाने के बाद अन्य एजेंसियां समान मामले की जांच जारी नहीं रख सकतीं. हालांकि अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता के 6.33 करोड़ के विशेष लेन-देन की अलग से जांच नहीं हुई थी. इसलिए एसटीएफ को सभी दस्तावेज और केस डायरी एसएफआईओ को सौंपने का निर्देश दिया गया. साथ ही बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच कर आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली की विशेष अदालत में पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया.
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