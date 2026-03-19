ETV Bharat / state

दिल्ली बार काउंसिल में 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए आरक्षण की मांग पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल में दस साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए छह सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2022 में अपना एनरॉलमेंट कराया था और उन्हें दिल्ली बार काउंसिल के आरक्षण नीति की जानकारी थी, इसके बावजूद वो 2026 में हुए चुनाव लड़े.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बार काउंसिल के 24 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन को अब चुनौती नहीं दे सकते हैं. उस नोटिफिकेशन में दस साल के वकालत का अनुभव और महिला वकीलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था. याचिकाकर्ता इस प्रावधान को जानते हुए भी चुनाव लड़े. अब जब बार काउंसिल का चुनाव खत्म हो चुका है और मतगणना चल रही है, ऐसे में इस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सभी श्रेणी के वकीलों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए.

याचिका वकील रमेश चंद्र सिंह ने दायर की थी, जिसमें लिखा था कि दस साल से कम अनुभव वाले वकीलों को दिल्ली बार काउंसिल में आरक्षण नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान दिल्ली बार काउंसिल की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका काफी देर से दायर की गई है. अब मतदान खत्म हो चुका है और मतगणना चल रही है. बता दें कि, दिल्ली बार काउंसिल के लिए 21,22 और 23 फरवरी को मतदान हुए थे. मतदान के बाद 7 मार्च से लगातार मतगणना जारी है.