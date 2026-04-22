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एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट ने कहा-ये सब देखना सरकार का काम

दिल्ली हाईकोर्ट् ने कहा कि ये सब देखना सरकार का काम है कि सिलेंडरों की आपूर्ति ठीक से हो रही है कि नहीं.

दिल्ली हाईकोर्ट्
दिल्ली हाईकोर्ट् (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट् ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मामला पश्चिम एशिया में जारी संकट से जुड़ा हुआ है और ये सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है. कोर्ट इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या हम सरकार चला रहे हैं. कोर्ट इस मामले पर दखल नहीं दे सकता है. कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले ही एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट लगा चुकी है. ऐसे मामले कार्यपालिका के दायरे में आता है. सरकार और तेल कंपनियां संसाधनों पर निर्भर हैं. तब याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को एलपीजी के निर्यात पर रोक लगाने का दिशानिर्देश जारी करना चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कोर्ट देश की आर्थिक नीति तय नहीं कर सकती है. क्या कोर्ट ये तय करेगी कि किस चीज का आयात हो और किस चीज का नहीं. ये काम कार्यपालिका के हैं.

कोर्ट ने कहा कि याचिका में एलपीजी के निर्यात का कोई ठोस जिक्र नहीं है. याचिका में कहा गया है कि लाखों लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अनुपलब्धता की वजह से परेशान हैं. एलपीजी सिलेंडर कालाबाजार में पांच हजार रुपये में बेचा जा रहा है. सरकार एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने में नाकाम रही है. तब कोर्ट ने कहा कि ये सब देखना सरकार का काम है कि सिलेंडरों की आपूर्ति ठीक से हो रही है कि नहीं.

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