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हाईकोर्ट ने पहली शादी छिपाकर विवाह करने वाले दोषी की सजा घटाई, उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए दी राहत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली शादी की बात छिपाकर दूसरा विवाह करने वाले को राहत दी है. कोर्ट ने धोखे से शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने में दोषी ठहराए गए आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अधिक उम्र व स्वास्थ्य को देखते हुए सजा घटाकर जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दी.

यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने बुलंदशहर के 72 वर्षीय राधे श्याम की अपील पर सुनवाई के बाद दिया. बुलंदशहर की सत्र न्यायाधीश अदालत ने सात फरवरी 1987 को राधेश्याम को आईपीसी की धारा 376, 420 व 495 के तहत दोषी करार देते हुए क्रमशः चार, दो व दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही सह-अभियुक्त जय राम को भी धारा 420 व 495/109 के तहत दो दो साल की सजा दी गई थी. अपील के दौरान जय राम की मृत्यु हो गई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता अपने बुजुर्ग दादा व चाचा की देखरेख में रहती थी. जनवरी 1984 में जय राम ने पीड़िता के चाचा से संपर्क कर बताया कि उसका अविवाहित भतीजा राधे श्याम मेरठ की एक बुनाई फैक्ट्री में 900 रुपये मासिक वेतन पर काम करता है और कई संपत्तियों का मालिक भी है. इस भरोसे पर परिवार मेरठ गया, जहां राधे श्याम ने भी खुद को अविवाहित बताया. इसके बाद फरवरी 1984 में सगाई व लगन की रस्म हुईं, जिनमें दहेज के तौर पर नकदी, कपड़े और मिठाइयां दी गईं. 23/24 फरवरी 1984 की रात हिंदू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ.

विवाह के बाद महिला अपने ससुराल मेरठ गई, जहां करीब चार दिन रहने के दौरान आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान उसे पता चला कि घर में रहने वाली एक अन्य महिला वास्तव में राधे श्याम की कानूनन विवाहित पहली पत्नी है. जब उसने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी ने सच्चाई उजागर करने पर जान से मारने की धमकी दी. बुलंदशहर लौटने के बाद डर के कारण उसने कुछ समय तक यह बात छिपाए रखी, लेकिन बाद में परिवार को पूरी बात बताई. दहेज का सामान लौटाने के प्रयास विफल रहने पर कानूनी नोटिस भेजा गया, जिस पर आरोपी ने माफी तो मांगी लेकिन न सामान लौटाया, न गलती सुधारी.

शिकायतकर्ता पीड़िता व उसके चाचा और गवाह ने प्राथमिकी में दर्ज घटनाक्रम की पुष्टि की. आरोपी राधे श्याम ने अदालत में दिए बयान में दावा किया कि उसने पीड़ित पक्ष को मेरठ में मुलाकात के दौरान अपनी पहली शादी की जानकारी दी थी और तलाक का दस्तावेज़ भी दिखाया था. सगाई के समय भी उसने दोबारा यह बात बताई थी कि वह तलाकशुदा है. बचाव पक्ष ने गवाह को पेश किया, जिसने बताया कि 1976 में राधे श्याम का विवाह हुआ था, जो असफल रहा और एक साल बाद समझौते से खत्म हो गया. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि उनकी बिरादरी में आपसी सहमति से तलाक की प्रथा प्रचलित है.

अपीलार्थी के अधिवक्ता दुष्यंत कुमार ने तर्क दिया कि आरोपी को यह विश्वास था कि उसकी पहली शादी पहले ही भंग हो चुकी है इसलिए आईपीसी की धारा 376 व 495 दोनों के तहत दोषी ठहराना गलत है. सरकारी वकील ने तर्क दिया कि नोटरी से बने तलाक के समझौते को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती और आरोपी ने पहली शादी की जानकारी छिपाई थी.