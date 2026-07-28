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हत्या के प्रयास के आरोपी कांस्टेबल की हाईकोर्ट ने घटाई सजा, 41 साल बाद आये फैसले में सज़ा कम कर जुर्माना बढ़ाया

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास (आईपीसी की धारा 307) के एक 41 वर्ष पुराने मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए आरोपी की छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा घटाकर चार वर्ष कर दी है. हालांकि अदालत ने जुर्माने की राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी, जिसमें से 35 हजार रुपये पीड़ित या उसके कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने बक्स उल्लाह उर्फ बुरे अली की अपील पर पारित किया.

मामले के अनुसार, 21 अगस्त 1984 को आरोपी, जो उस समय बरेली में तैनात पुलिस कांस्टेबल था, बिना अनुमति अपने गृह नगर बीसलपुर पहुंचा. अभियोजन के अनुसार उसने अपने आध्यात्मिक गुरु (पीर) सैयद अयूब अली पर टेप रिकॉर्डर चोरी के आरोप को लेकर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए चाकू से हमला कर दिया. घायल के भागने पर आरोपी ने उसका पीछा किया और अस्पताल के पास दोबारा हमला कर दिया. घटना में घायल को सिर, सीने, पेट और हाथ सहित शरीर पर चाकू के 10 गंभीर घाव तथा एक खरोंच आई, जिनमें एक घाव इतना गंभीर था कि आंत बाहर आ गई और तत्काल सर्जरी की आवश्यकता पड़ी.

ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों, घायल के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य, आरोपी से बरामद खून से सने चाकू और पुलिस वर्दी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष की सजा सुनाई थी. अपील में आरोपी ने गवाहों की विश्वसनीयता, घटनास्थल और मानसिक अस्वस्थता का तर्क दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पूरी तरह एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं तथा आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कोई विश्वसनीय प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है.