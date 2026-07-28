हत्या के प्रयास के आरोपी कांस्टेबल की हाईकोर्ट ने घटाई सजा, 41 साल बाद आये फैसले में सज़ा कम कर जुर्माना बढ़ाया

हत्या के प्रयास के आरोपी कांस्टेबल की हाईकोर्ट ने घटाई सजा, 41 साल बाद आये फैसले में सज़ा कम कर जुर्माना बढ़ाया
न्यायालय ने कहा कि उचित और अपराध के अनुरूप दंड देना न्याय व्यवस्था का दायित्व है, ताकि न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 10:05 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास (आईपीसी की धारा 307) के एक 41 वर्ष पुराने मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए आरोपी की छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा घटाकर चार वर्ष कर दी है. हालांकि अदालत ने जुर्माने की राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी, जिसमें से 35 हजार रुपये पीड़ित या उसके कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने बक्स उल्लाह उर्फ बुरे अली की अपील पर पारित किया.
मामले के अनुसार, 21 अगस्त 1984 को आरोपी, जो उस समय बरेली में तैनात पुलिस कांस्टेबल था, बिना अनुमति अपने गृह नगर बीसलपुर पहुंचा. अभियोजन के अनुसार उसने अपने आध्यात्मिक गुरु (पीर) सैयद अयूब अली पर टेप रिकॉर्डर चोरी के आरोप को लेकर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए चाकू से हमला कर दिया. घायल के भागने पर आरोपी ने उसका पीछा किया और अस्पताल के पास दोबारा हमला कर दिया. घटना में घायल को सिर, सीने, पेट और हाथ सहित शरीर पर चाकू के 10 गंभीर घाव तथा एक खरोंच आई, जिनमें एक घाव इतना गंभीर था कि आंत बाहर आ गई और तत्काल सर्जरी की आवश्यकता पड़ी.
ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों, घायल के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य, आरोपी से बरामद खून से सने चाकू और पुलिस वर्दी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष की सजा सुनाई थी. अपील में आरोपी ने गवाहों की विश्वसनीयता, घटनास्थल और मानसिक अस्वस्थता का तर्क दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पूरी तरह एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं तथा आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कोई विश्वसनीय प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है.
हालांकि सजा के प्रश्न पर अदालत ने माना कि आरोपी अब 60 वर्ष से अधिक आयु का है और उसकी अपील लगभग 41 वर्षों तक लंबित रही, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. इन परिस्थितियों को देखते हुए सजा छह वर्ष से घटाकर चार वर्ष कर दी गई, लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया. अदालत ने आरोपी को दो सप्ताह के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और समाज के हितों की अनदेखी कर केवल समय बीत जाने के आधार पर अत्यधिक नरमी नहीं बरती जा सकती. न्यायालय ने कहा कि उचित और अपराध के अनुरूप दंड देना न्याय व्यवस्था का दायित्व है, ताकि पीड़ित और समाज दोनों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे.
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