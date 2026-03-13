ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा- आप जांच करते रहेंगे तो आरोपों पर सुनवाई कब होगी?

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि वो आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान ने मकोका के मामले की जांच कब तक पूरी करेंगे. अगर कोई आरोपी दो साल से जेल में है तो आप जांच में तेजी लाइए.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की. मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी. सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील रेबेका जॉन ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवाज के नमूने ले लिए गए हैं. लेकिन किसी दूसरे के आवाज के नमूने नहीं लिए गए. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोप तय हो गए हैं, अभी तक आरोप तय क्यों नहीं हुए. तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अमित प्रसाद ने कहा कि अभी आगे की जांच जारी है. तब कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपराध किया है या नहीं ये ट्रायल से पता चलेगा, लेकिन आरोप तो तय होना चाहिए. 2024 में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अब 2026 आ गया, अगर दिल्ली पुलिस जांच ही करती रहेगी तो आरोप तय करने पर सुनवाई कैसे होगी.

नरेश बाल्यान से कोर्ट से कहा-नहीं बनता मकोका का मामला

बता दें कि नरेश बाल्यान ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि उसके खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं है क्योंकि वो आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त नहीं रहा है. इसके पहले नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मकोका चलाने के लिए पुख्ता साक्ष्य नहीं है. उन्होंने कहा था कि मकोका 15 एफआईआर के आधार पर किया गया है जो कपिल सांगवान और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए, उन्होंने कहा था कि नरेश बाल्यान का कपिल सांगवान और उसके गैंग से कोई संबंध नहीं है.

जून 2025 में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून 2025 को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली गई थी. उसके बाद बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई 2025 को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद बाल्यान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.