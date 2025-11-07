सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मानव तस्करी का मुकदमा रद्द
9 सितंबर 2024 को विधायक के घर के एक बंद कमरे में नाबालिग लड़की का शव मिला था
Published : November 7, 2025 at 9:00 PM IST
प्रयागराजः भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने सीमा बेग पर पर मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया है.
13 सितंबर 2024 ज्ञानपुर, भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर 2024 को विधायक के घर में एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला था. जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि एक और नाबालिग लड़की उनके घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी. इस पर बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया. घर से बरामद लड़की ने बताया कि वह पिछले दो साल से विधायक के घर में काम कर रही थी और मृत पाई गई लड़की भी उसके साथ ही काम करती थी.
मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के आरोप में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई रद्द करने की मांग करते हुए सीमा बेग ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व जीशान अजहर ने कोर्ट में दलील दी थी कि बरामद किशोरी घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी. उसे मासिक वेतन दिया जाता था. इसके साथ ही कपड़े, रहने व खाने का पूरा इंतजाम था. वह अपनी इच्छानुसार अपने-घर आती-जाती थी, उसपर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, न ही कोई शोषण किया जाता था. उसके माता-पिता भी इस संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं की.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किशोरी को सिर्फ एक हजार रुपये दिया जाता था. इतने कम रुपये देकर काम कराना बेगारी और यह शोषण है. अन्य कई दलीलें दीं. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट ने शुक्रवार अपने फैसले में सीमा बेग की अर्जी स्वीकार कर ली और मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी.
