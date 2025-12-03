ETV Bharat / state

धौलपुर विधायक शोभारानी को हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक कार्रवाई रद्द

13 जनवरी 2017 को श्याम शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में शिकायत दी थी.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी को लेकर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत देते हुए भरतपुर की निचली अदालत के मामले में लिया प्रसंज्ञान आदेश रद्द कर दिया. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शोभारानी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ऐसे में भरतपुर के एसीजेएम कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2022 और महिला उत्पीड़न कोर्ट के 12 मई, 2023 के प्रसंज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता महिला है. वह ना तो कंपनी के प्रबंधन से जुड़ी हैं और ना ही निदेशक मंडल की सदस्य है. वह कंपनी की केवल शेयर धारक है. कंपनी के दैनिक कामकाज या निर्णय लेने में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. इस मामले में पुलिस ने ना तो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच लंबित है. इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल कंपनी के शेयर धारक होने के आधार पर उसे अपराध में शामिल मानकर प्रसंज्ञान लिया है.

पढ़ें:कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को हाईकोर्ट में बीएसपी प्रत्याशी ने दी चुनौती, लगाया यह आरोप - Writ Petition Against Congress MLA

याचिका में विधायक के वकील ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता हो चुका है. प्रकरण पूरी तरह सिविल प्रकृति का है. ऐसे में उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया जाए. गौरतलब है कि 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाने में शिकायत दी थी. इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 व 120 बी में मामला दर्ज किया. जांच के बाद पुलिस ने शोभारानी के पति बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी थी.

TAGGED:

MLA GETS RELIEF FROM HIGH COURT
RAJASTHAN HIGH COURT DECISION
RELIEF TO DHOLPUR MLA
RELIEF TO MLA IN FRAUD CASE
RELIEF TO MLA SHOBHARANI KUSHWAHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.