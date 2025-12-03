ETV Bharat / state

धौलपुर विधायक शोभारानी को हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक कार्रवाई रद्द

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी को लेकर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत देते हुए भरतपुर की निचली अदालत के मामले में लिया प्रसंज्ञान आदेश रद्द कर दिया. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शोभारानी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ऐसे में भरतपुर के एसीजेएम कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2022 और महिला उत्पीड़न कोर्ट के 12 मई, 2023 के प्रसंज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है.

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता महिला है. वह ना तो कंपनी के प्रबंधन से जुड़ी हैं और ना ही निदेशक मंडल की सदस्य है. वह कंपनी की केवल शेयर धारक है. कंपनी के दैनिक कामकाज या निर्णय लेने में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं है. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. इस मामले में पुलिस ने ना तो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच लंबित है. इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल कंपनी के शेयर धारक होने के आधार पर उसे अपराध में शामिल मानकर प्रसंज्ञान लिया है.