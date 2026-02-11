ETV Bharat / state

हाईकोर्ट से निकांत जैन बड़ी राहत; भ्रष्टाचार और अवैध वसूली मामला रद किया

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कारोबारी निकांत जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के मामले को रद्द कर दिया है. यह आपराधिक मामला प्रस्तावित सोलर पावर परियोजना से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर निकांत जैन पर इनवेस्टर से पैसे की डिमांड का आरोप लगा था. मामले में नकांत जैन के खिलाफ गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. साथ तात्कालिक सीओ इंवेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद सरकार ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था.



यह आदेश दिया: अधिवक्ता चंदन पटेल ने बताया कि यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने निकांत जैन की याचिका पर दिया है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता है. आदेश के साथ न्यायालय ने 15 मई 2025 को दाखिल चार्ज शीट और 17 मई 2025 के तलबी आदेश को भी को निरस्त कर दिया है. अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि शिकायत गलतफहमी में दर्ज की गई है.



मुख्यमंत्री से की गई थी शिकायत: मामले की एफआईआर 20 मार्च 2025 को गोमती नगर थाने में दर्ज हुई थी. ये एफआईआर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. मुख्यमंत्र को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग परियोजना की मंजूरी के लिए परियोजना लागत का 5 प्रतिशत की रिश्वत मांगी गई है.