ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने रद्द किया बार काउंसिल का आदेश, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री का निलंबन रद्द

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को हाईकोर्ट से झटका ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उस वक्त जोर का झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के निलंबन आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भी कहा कि वकीलों का अनिश्चितकालीन निलंबन नियमों के खिलाफ है. किसी भी अधिवक्ता को बिना तय प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए वकालत करने से नहीं रोका जा सकता. हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी और फैसले के बाद प्रदेश भर के वकीलों में खुशी देखी जा रही है. वहीं बार काउंसिल की अनुशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.