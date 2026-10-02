हाईकोर्ट ने रद्द किया बार काउंसिल का आदेश, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री का निलंबन रद्द
बार काउंसिल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वकीलों का अनिश्चितकालीन निलंबन नियम विरुद्ध करार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 7:06 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उस वक्त जोर का झटका लगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के निलंबन आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में भी कहा कि वकीलों का अनिश्चितकालीन निलंबन नियमों के खिलाफ है. किसी भी अधिवक्ता को बिना तय प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए वकालत करने से नहीं रोका जा सकता. हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी और फैसले के बाद प्रदेश भर के वकीलों में खुशी देखी जा रही है. वहीं बार काउंसिल की अनुशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, बार काउंसिल अनुशासनात्मक शिकायतों पर केवल एडवोकेट्स एक्ट की धारा 35 के तहत ही कदम उठा सकती है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के आदेश को रद्द करते हुए अहम टिप्पणियां भी किया. कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल की ओर से वकीलों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करना एडवोकेट्स एक्ट और संबंधित नियमों के प्रावधानों के खिलाफ है.
अदालत ने कहा कि किसी भी वकील के लाइसेंस को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करना उसकी आजीविका और पेशेवर गरिमा के मूल अधिकारों का हनन है. अदालत ने पाया कि अनुशासनिक कार्रवाई से पूर्व जिस उचित प्रक्रिया, नोटिस और सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए था, उसकी अनदेखी की गई.
सेंट्रल बार एसोसिएशन को राहत
दरअसल सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के खिलाफ बार काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था. साथ ही वकालत की प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगा दी थी. बार काउंसिल के इस एकतरफा फैसले के खिलाफ सेंट्रल बार के अध्यक्ष और महामंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने मामले के तमाम कानूनी पहलुओं और एडवोकेट्स एक्ट की धाराओं की पड़ताल करने के बाद निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया. अब दोनों पदाधिकारी अपनी प्रैक्टिस और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को संभाल सकेंगे.
वकीलों ने मनाया जश्न
हाईकोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट परिसरों में ही जश्न का माहौल बन गया. फैसले के तुरंत बाद वकीलों ने इसे न्यायपालिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत करार दिया.अधिवक्ताओं का कहना है कि बार काउंसिल को नियम-कायदों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, न कि अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग कर चुने हुए बार प्रतिनिधियों को निशाना बनाना चाहिए.
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