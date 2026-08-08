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दिल्ली हाईकोर्ट की अनोखी शर्त, आरोपी ने किया कालकाजी मंदिर ट्रस्ट को 1.21 लाख दान, जानें क्या है पूरा मामला

मामला पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हॉर्न बजाने को लेकर शुरु हुए विवाद का है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 5:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में जमानत की अनोखी शर्त रखी. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने आरोपी पक्ष की ओर से कालकाजी मंदिर ट्रस्ट को एक लाख 21 हजार रुपए दान करने और दोनों पक्षों में हुए समझौते के बाद एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया.

मामला पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हॉर्न बजाने को लेकर शुरु हुए विवाद का है. 13 नवंबर 2025 की रात सोनिया शर्मा के पति टैक्सी से घर लौटे थे. सामान उतारने के दौरान पड़ोसी रजनीश कपूर ने बार-बार हॉर्न बजाकर टैक्सी हटाने को कहा. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. 18 नवंबर 2025 को विवाद फिर बढ़ गया.

शर्मा परिवार ने आरोप लगाया कि उनको धमकी दी गई, गाली-गलौज और मारपीट भी की गई. इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जवाब में कपूर ने भी एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि रजत शर्मा और उनके बेटे ने उन पर बिना किसी उकसावे के भारी सामान से बेरहमी से हमला किया.

बता दें कि किसी भी आपराधिक मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास नहीं होता है. ट्रायल कोर्ट के पास केवल मामले का ट्रायल करने और उसका फैसला सुनाने का होता है. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत एफआईआर को निरस्त करने के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है. हाईकोर्ट में अगर समझौते लायक मामला है और समझौता हो जाता है या हाईकोर्ट को लगता है कि एफआईआर दर्ज करने में जांच एजेंसी ने कानून का दुरुपयोग किया है तो वो एफआईआर निरस्त करने का आदेश जारी करती है.

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