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हाईकोर्ट ने उम्रदराज दोषियों की सजा पर लगाई रोक, जमानत मंजूर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई उम्रदराज दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है. साथ ही ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ को मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है.

बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि दोषियों को संदेह के आधार पर फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है. साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि ये सभी दोषी मुकदमे के दौरान भी जमानत पर थे और उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया.

अदालत ने दोषियों की वृद्धावस्था पर विशेष सहानुभूतिपूर्वक विचार किया. रिकॉर्ड के अनुसार, मोहम्मद अयूब फैजी और अली जहीर फैसले के समय 85 वर्ष के थे, जबकि मोहम्मद याकूब, मोहम्मद असद, अफजल और अलाउद्दीन की आयु 70 वर्ष है.