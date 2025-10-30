ETV Bharat / state

कोर्ट में दो बड़े मामले: जेलों के हालातों का दौरा कर पेश करें रिपोर्ट, दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास

हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश की पालना में जिलों के डीजे की ओर से जेलों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 10:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा है कि वह पूर्व में दिए आदेश की पालना में जिलों के डीजे की ओर से जेलों का दौरा कर बनाई रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 अगस्त को प्रदेश के सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखें कि जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं. इसके बावजूद भी तक सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं मामले से जुड़े वकील एसपी शर्मा ने कुछ डीजे की निरीक्षण को लेकर अदालत में रिपोर्ट पेश की. इस पर अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा कि वे सभी डीजे की रिपोर्ट मंगवा कर अदालत में पेश करें.

पढ़ें: सालों तक किया जेल का निरीक्षण, लेकिन नहीं सुधरे हालात - Rajasthan High Court

कैदियों के हालातों को देखते हुए अदालत ने सालों पहले प्रकरण में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे. वहीं बाद में अदालत ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी राज्य सरकार से पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अदालत ने पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह चेतावनी भी दी थी कि पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संबंधित विभागों के सचिवों को तलब किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने सभी जिलों के डीजे को जेलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

पढ़ें: हर कैदी की हिस्ट्री मिलेगी एक क्लिक पर, हाईकोर्ट ने दिए डीजी जेल सहित अन्य को निर्देश

दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सादिक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी थी तो भी अपराध कम नहीं होती, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें: अतिरिक्त गृह सचिव पेश होकर बताएं अब तक क्यों नहीं हुई आदेश की पालना : HC

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 16 जनवरी, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह से लापता है. रिश्तेदार और आसपास ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं लगा. वहीं अभियुक्त भी अपने घर से फरार है. उसे अंदेशा है कि अभियुक्त उसे बिहार ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसे अकेली देखकर अभियुक्त उसे अपने साथ जबरन ट्रेन से सूरत ले गया. जहां उसने चार दिन तक संबंध बनाए. इसके बाद अभियुक्त उसे कटियार, बिहार स्थित अपनी बहन के घर ले गया और करीब आठ दिन तक संबंध बनाए. वहीं बाद में उसे अपने गांव ले जाकर वहां भी दो दिन तक संबंध बनाए. इस दौरान उसने मौका देखकर अपने पिता को फोन कर दिया. इसके बाद पिता पुलिस के साथ आकर उसे ले गए.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
HC ASKED TO VISIT JAIL BY DJ
LIFE IMPRISONMENT FOR RAPE ACCUSED
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक दिन में कितने घंटे वॉक करनी चाहिए? जानें इससे शरीर को कैसे होता है फायदा

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

बाड़मेर में दिखा दुर्लभ 'साइलेंट किलर' सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.