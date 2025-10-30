कोर्ट में दो बड़े मामले: जेलों के हालातों का दौरा कर पेश करें रिपोर्ट, दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास
हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए आदेश की पालना में जिलों के डीजे की ओर से जेलों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
Published : October 30, 2025 at 10:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा है कि वह पूर्व में दिए आदेश की पालना में जिलों के डीजे की ओर से जेलों का दौरा कर बनाई रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 18 अगस्त को प्रदेश के सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखें कि जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं. इसके बावजूद भी तक सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं मामले से जुड़े वकील एसपी शर्मा ने कुछ डीजे की निरीक्षण को लेकर अदालत में रिपोर्ट पेश की. इस पर अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन के वकील को कहा कि वे सभी डीजे की रिपोर्ट मंगवा कर अदालत में पेश करें.
कैदियों के हालातों को देखते हुए अदालत ने सालों पहले प्रकरण में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे. वहीं बाद में अदालत ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी राज्य सरकार से पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था. अदालत ने पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह चेतावनी भी दी थी कि पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो संबंधित विभागों के सचिवों को तलब किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने सभी जिलों के डीजे को जेलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को अपने साथ ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सादिक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी थी तो भी अपराध कम नहीं होती, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 16 जनवरी, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह से लापता है. रिश्तेदार और आसपास ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं लगा. वहीं अभियुक्त भी अपने घर से फरार है. उसे अंदेशा है कि अभियुक्त उसे बिहार ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिन बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसे अकेली देखकर अभियुक्त उसे अपने साथ जबरन ट्रेन से सूरत ले गया. जहां उसने चार दिन तक संबंध बनाए. इसके बाद अभियुक्त उसे कटियार, बिहार स्थित अपनी बहन के घर ले गया और करीब आठ दिन तक संबंध बनाए. वहीं बाद में उसे अपने गांव ले जाकर वहां भी दो दिन तक संबंध बनाए. इस दौरान उसने मौका देखकर अपने पिता को फोन कर दिया. इसके बाद पिता पुलिस के साथ आकर उसे ले गए.