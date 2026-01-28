ETV Bharat / state

बड़े फैसले : फुटपाथ पर बने मंदिरों के अवैध निर्माण हटाने के आदेश, अनियमितता को लेकर एडीजीपी तलब

मंदिरों के अवैध निर्माण हटाने के आदेश. निगम कमिश्नर से मांगा हलफनामा. अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड में अनियमितता को लेकर एडीजीपी तलब.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 10:40 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 10:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आम रास्ते और फुटपाथ पर बने मंदिरों के अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह ऐसे निर्माण को हटाने और मूर्तियों को आसपास के वैध मंदिरों में शिफ्ट करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करे. वहीं, अदालत ने निगम कमिश्नर को 4 फरवरी को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उनकी ओर से ऐसे निर्माण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सनी मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों से स्पष्ट है कि इस निर्माण की अनुमति देने वाले जिम्मेदार संबंधित अफसरों पर भी विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने प्रताप नगर सेक्टर सात में आम रास्ते पर बनी दुकानों और मंदिरों को हटाने के लिए निगम को सात दिन समय दिया है. याचिका में अधिवक्ता अमित गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रताप नगर के सेक्टर 7 में कुछ लोगों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर दुकानें और मंदिर का निर्माण कर लिया है.

पढ़ें : AEN से मारपीट प्रकरण में पूर्व विधायक मलिंगा सहित अन्य पर आरोप तय

ये लोग मंदिर की आड़ में दुकानों का संचालन कर रहे हैं. जनहित याचिका दायर करने पर नगर निगम ने दुकानों को तोड दिया, लेकिन मंदिर हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, नगर निगम सहित अन्य पक्षकारों की ओर से कहा गया कि मंदिर पुराना है और लोगों की आस्था से जुडा है. दूसरी ओर हाउसिंग बोर्ड की ओर से कहा गया कि प्रताप नगर क्षेत्र को आवासन मंडल से नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है. ऐसे में यहां निर्माण की अनुमति देने और कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी नगर निगम की है.

पीएचडीई के प्रमुख सचिव, चीफ इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता का वेतन रोकने के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद 8 साल में भी स्टोर मुंशी को पूर्ण बकाया भुगतान नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने बकाया भुगतान नहीं करने पर वित्त विभाग को आदेश दिए हैं कि वह पीएचईडी विभाग के प्रमुख सचिव व मुख्य अभियंता प्रशासन के साथ झुंझुनू के शहरी और ग्रामीण खंडों के कार्यकारी अभियंताओं सहित सहायक अभियंता, नवलगढ को वेतन नहीं दे. वहीं, अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इन अफसरों को वेतन या उसका हिस्सा वितरित किया गया तो विभाग के संबंधित ट्रेजरी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश लालचंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2017 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता को स्टोर मुंशी के पद पर बहाल करते हुए मामले में लेबर कोर्ट की ओर से दिए आदेश की पालना में सभी परिलाभों का भुगतान करे. हाईकोर्ट का यह आदेश अंतिम हो चुका है. वहीं, इस आदेश की पालना को देखने के लिए मामला बाद में सूचीबद्ध किया गया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया.

अदालत ने 4 मार्च, 2022 को प्रमुख पीएचईडी सचिव को भी तलब किया था. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया. वहीं, अतिरिक्त महाधिवक्ता एक बार फिर समय मांग रहे हैं. ऐसा लगता है कि अधिकारी न तो अदालती आदेश की पालना कर रहे हैं और ना ही उसका पालना करने का कोई इरादा है. अदालत ने कहा कि केस के प्रभारी अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सरकारी वकील हाईकोर्ट को सूचना देते हैं, लेकिन इस मामले में प्रभारी अधिकारी ने गणना सहित अन्य संबंधित रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया, जिससे अदालती आदेश की पालना की जानकारी मिले. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके वास्तविक कार्य की अवधि के ही वेतन का भुगतान किया गया, जबकि एकलपीठ ने साल 2017 के आदेश में मामले में लेबर कोर्ट के आदेश की पालना में समस्त परिलाभों का भुगतान करने को कहा था.

Last Updated : January 28, 2026 at 10:50 PM IST

TAGGED:

REMOVE ILLEGAL CONSTRUCTIONS
TEMPLES ON FOOTPATH
PHYSICAL PARAMETERS
फुटपाथ पर बने मंदिर
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.