कोर्ट में बड़े मामले: लापता को पेश करो, वरना एसपी हाजिर होकर दें स्पष्टीकरण, एएसआई और काउंसलर को रिश्वत मामले में सजा
राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता नाबालिग की बरामदगी नहीं होने पर एसपी को अदालत में पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
Published : May 15, 2026 at 8:37 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन माह पहले लापता नाबालिग की बरामदगी नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने लापता को तलाश कर अदालत में पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने सवाई माधोपुर एसपी को 3 जुलाई को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कुंज बिहारी मीणा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र पेश कर लापता की तलाश के लिए अब तक की गई कार्रवाई और उठाए गए कदमों की जानकारी दी.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कई जगह दबिश देने के बाद भी अभी तक लापता की बरामदगी नहीं हो सकी है. ऐसे में बरामदगी के लिए और समय दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी गत 8 फरवरी से लापता है और स्थानीय चौथ का बरवाड़ा थाने में गांव के ही एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक न तो लापता बरामद हुई और ना ही आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है. लापता ने 17 साल दस माह की उम्र पूरी कर ली है. यदि अभी भी उसे तलाश नहीं किया गया, तो वह 2 माह बाद वयस्क हो जाएगी. याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 जुलाई तक लापता की बरामदगी नहीं करने पर स्थानीय एसपी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.
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झगड़े में पिता की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-7 महानगर द्वितीय ने आपसी झगड़े में पिता के गले में कैंची घोंपकर हत्या करने वाले अभियुक्त पुत्र आशीष प्रजापत को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि परिस्थितियों से साबित होता है कि अभियुक्त ने ही अपने पिता की हत्या की है और डीएनए प्रोफाइल व एफएसएल से भी जुर्म प्रमाणित है. ऐसे में उसने के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश चंद ने अदालत को बताया कि गत वर्ष 8 अप्रैल को प्रदीप प्रजापत ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पिता और भाई-बहन के साथ रहता है. उसके पिता रमेश प्रजापत शराब पीकर झगड़ा करते थे. उसके पास 7 अप्रैल की शाम भाई आशीष का फोन आया कि उसने पिता की हत्या कर दी है. जब वह घर पहुंचा तो पिता फर्श पर बेसुध पड़े थे और गले से खून निकल रहा था. इस पर वह पिता को पास के अस्पताल लेकर पहुंचा, तो चिकित्सकों ने उसे एसएमएस रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान रिपोर्ट दर्ज कराने वाला प्रदीप अपने बयानों से पलट गया. इस पर अदालत ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.
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महिला एएसआई और काउंसलर को रिश्वत प्रकरण में सजा: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पारिवारिक विवाद में राहत देने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में महिला थाना, दौसा की तत्कालीन एएसआई सुमन राजपूत और महिला सलाह व सुरक्षा केन्द्र की काउंसलर रेनू बाला को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों को जुर्माने से भी दंडित किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में कुछ लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण अपना रहे हैं. इससे आमजन का सरकारी तंत्र और लोक सेवकों के प्रति विश्वास डगमगाता है. भारतीय परिवेश में भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक बुराई का रूप ले चुका है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि 30 दिसंबर, 2020 को दौसा निवासी सुरेश चंद ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा कि उसके खिलाफ महिला थाने में दर्ज पारिवारिक विवाद के मामले में राहत देने और विधिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले अभियुक्तों की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत दर्ज कर एसीबी ने रिश्वत मांगना सत्यापित करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की, लेकिन सूचना लीक होने से ट्रैप सफल नहीं हो सका. इस पर अदालत ने रिश्वत सत्यापन होने के आधार पर दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.