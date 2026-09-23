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Court: बहू दे सास को 25 फीसदी वेतन, धार्मिक स्थल तोड़ने पर मांगा जवाब, 25 पेड़ लगाने पर साक्ष्य पेश करने का मौका

नौकरी के समय बहू ने परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल और भरण–पोषण का शपथ पत्र दिया था.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पति की मौत के बाद उसके स्थान पर अनुकंपा नौकरी पर लगी बहू के वेतन से हर माह 25 फीसदी राशि उसकी सास के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने टर्मिनल बेनेफिट की आधी राशि भी सास को अदा करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कमली देवी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर परिवार के अन्य आश्रितों के हितों की रक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मृत कर्मचारी के आश्रित को मिली अनुकंपा नियुक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है. ऐसी नियुक्ति को केवल व्यक्तिगत रोजगार लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार की आर्थिक सुरक्षा इसका मूल उद्देश्य है. याचिका में अधिवक्ता रमित पारीक ने बताया कि याचिकाकर्ता का बेटा सुभाष चन्द्र एवीवीएनएल में टेक्निकल हेल्पर पद पर था. इस दौरान मार्च, 2017 में उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद सास-ससुर की एनओसी मिलने पर बहू ममता को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी.

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नौकरी के समय बहू ने परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल और भरण–पोषण का शपथ पत्र दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही बहू ने ससुराल छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली. इसके साथ ही आर्थिक सहारा देना भी बंद कर दिया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि बहु ममता रानी को अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने के पीछे उद्देश्य था कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करेगी. इसलिए उन्हें बहू को मिलने वाले वेतन का एक हिस्सा नियमित तौर पर दिया जाए. वहीं मृत बेटे के टर्मिनल बेनेफिट्स भी दिलवाए जाए. जिसका विरोध करते हुए बहू की ओर से कहा गया कि उसके साथ याचिकाकर्ता उचित व्यवहार नहीं करते और याचिकाकर्ता के दूसरे बेटे उसका भरण–पोषण करते हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बहू के वेतन से हर महीने 25 फीसदी राशि सास को देने के आदेश दिए हैं.

बिना सुनवाई का मौका दिए मस्जिद और मदरसा तोडने पर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए आयुक्त, जोन-7 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद व मदरसा तोड़ने से पूर्व याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता नकवी सेहबान नजीब ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बोर्ड के स्वामित्व में मालवीय नगर के अशोक विहार में एक वक्फ संपत्ति है. जिसे नूरानी मस्जिद एवं मदरसा के नाम से जाना जाता है. इसका निर्माण साल 1981 में किया गया था और तब से यहां मुस्लिम समुदाय के नमाज सहित अन्य धार्मिक प्रयोजन होते आ रहे हैं. याचिकाकर्ता को गत 8 जून को पता चला कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद व मदरसा को अल-सुबह ध्वस्त कर दिया है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को जेडीए की ओर से कार्रवाई करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया. जिससे उसे सुनवाई का मौका भी नहीं मिला.

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याचिका में कहा गया कि जेडीए की ओर से 5 जून को धारा 72 के तहत एक नोटिस जारी किया जाना बताया जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को यह नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ. इसके अलावा इस कथित नोटिस को भी शुक्रवार को जारी कर शनिवार को जवाब मांगा गया. यदि याचिकाकर्ता को यह मिलता, तो भी वह शनिवार को अवकाश होने के चलते जवाब नहीं दे पाता. ऐसे में जेडीए की यह कार्रवाई गलत है. इसलिए जेडीए की इस कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जेडीए के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

25 छायादार पेड़ लगाने पर मिलेगा साक्ष्य पेश करने का मौका: राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने एक जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को अपनी साक्ष्य पेश करने का सशर्त अंतिम अवसर प्रदान किया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पेड़ लगाएगी और युवा वकीलों के लिए खरीदी जानी कानूनी पुस्तकों के लिए बनाए गए फंड में 10 हजार रुपए जमा कराएगी. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश प्रमिला गुप्ता की याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में जयपुर के सीनियर सिविल जज के समक्ष मुआवजा और अन्य दावों को लेकर वाद दायर किया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें साक्ष्य और गवाही पेश करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वह निर्धारित समय पर अपनी गवाही दर्ज नहीं करा सकीं. इसके चलते निचली अदालत ने 17 सितंबर, 2019 को उनकी गवाही का अधिकार बंद कर दिया था. जिसके खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जिस समय गवाही बंद की गई, वह भारत में नहीं थीं. रिकॉर्ड के अनुसार, वह 17 मई से 27 नवंबर 2019 तक ऑस्ट्रेलिया में थी. इसलिए उसे अपनी साक्ष्य पेश करने का मौका दिया जाए. इस पर अदालत ने कहा कि केवल इस अवधि के दौरान विदेश में होना ही साक्ष्य न दे पाने का पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले भी कई मौके दिए जा चुके थे.

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