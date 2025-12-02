ETV Bharat / state

HRTC के कंडक्टरों को दें क्लर्कों के बराबर वेतन, हाईकोर्ट का निगम प्रबंधन को आदेश

याचिकाकर्ता ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कंडक्टरों के पे-स्केल में गड़बड़ी के बारे में याचिका दायर की थी.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 9:23 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी कंडक्टरों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने पथ परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि वह अपने कंडक्टरों को क्लर्कों के बराबर का वेतनमान प्रदान करे. हाईकोर्ट ने निगम को आदेश दिया है कि वह 1.10.2012 से 01.01.2016 की अवधि के लिए कंडक्टर के पद को वहीं पे-स्केल जारी करें जो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 24 अक्टूबर 2013 के कार्यालय आदेश के तहत क्लर्कों को दिया था.

इस मामले में हाई कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने याचिकाकर्ता द स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन, हिमाचल प्रदेश की याचिका को स्वीकारते हुए उक्त फैसला दिया. अदालत ने कहा कि यह मानना होगा कि कॉर्पोरेशन में कंडक्टर के पद के पे-स्केल में वाकई एक गड़बड़ी थी और ये गड़बड़ी 01 अक्टूबर 2012 से 01 जनवरी 2016 तक मौजूद थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि, कंडक्टरों को इस समय के लिए वही पे-स्केल दिया जाना चाहिए था जो कॉर्पोरेशन में क्लर्कों को दिया गया था, क्योंकि इन दोनों पदों के पे-स्केल में पुरानी समानता है. साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि कंडक्टरों को इस फैसले से उपजे लाभ आठ हफ़्ते के अंदर अदा करे.

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता एक यूनियन है. इस यूनियन ने अपने सदस्यों- हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कंडक्टरों - के पे-स्केल में गड़बड़ी के बारे में याचिका दायर की थी. एचआरटीसी 02 अक्टूबर 1974 को बना था. फिर साल 1976 में अपने कर्मचारियों के लिए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स बनाए थे. पे-स्केल के पहले रिवीजन से लेकर चौथे रिवीजन तक, कॉर्पोरेशन में कंडक्टर और क्लर्क के पदों पर एक ही पे-स्केल था. यह समस्या 01 अक्टूबर .2012 से शुरू हुई थी..

राज्य सरकार के 27 सितंबर 2012 के नोटिफिकेशन के आधार पर, कॉर्पोरेशन ने 24 अक्टूबर 2013 को अपना ऑफिस ऑर्डर जारी किया. उस आर्डर में उसके कर्मचारियों को वही पे-स्केल देने की इजाज़त दी गई जो राज्य सरकार ने 27 सितंबर 2012 के नोटिफिकेशन में मेंशन किये थे. इसमें कंडक्टर की पोस्ट नहीं थी. इसलिए कंडक्टर के पे-स्केल में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिवाय ग्रेड पे 1900/- से बढ़ाकर 2400/- करने को लेकर. अब फिर से 01 जनवरी 2016 से लागू 2022 के बदले हुए पे-स्केल के तहत, कॉर्पोरेशन ने कंडक्टर की पोस्ट को भी उसी पे-स्केल पर रखा है जो क्लर्क को दिया गया था. फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले से कंडक्टरों को बड़ी राहत मिली है.

