दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने पर हाई कोर्ट ने दिया नियमित करने का आदेश, इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में टीचिंग एसोसिएट्स के तौर पर काम कर रहे याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष का अनुबंध काल पूरा करने पर नियमित करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने विवेक वर्मा व अन्यों द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए उक्त आदेश जारी किए.

अदालत ने कहा है कि, वैसे भी याचिकाकर्ता डिग्री कोर्स में पढ़ाने के लिए लेक्चरर के तौर पर नियुक्त होने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका सीधा आग्रह है कि उनकी सेवाएं भी टीचिंग एसोसिएट के तौर पर नियमित की जानी चाहिए, जैसा कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर में टीचिंग एसोसिएट के मामलों में किया गया है. जिन टीचिंग एसोसिएट की सर्विस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, हमीरपुर में नियमित कर दी गई हैं, वे डिग्री कोर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लेक्चरर के तौर पर रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकते.

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता अनुबंध आधार पर टीचिंग एसोसिएट के तौर पर नियुक्त हुए हों, वे डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाना जारी रख सकते हैं. अदालत ने याचिका स्वीकारते हुए कहा कि कोर्ट पूरी तरह से इस बात से सहमत है कि यहां याचिकाकर्ताओं की स्थिति स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, हमीरपुर के टीचिंग एसोसिएट्स जैसी ही है, इसलिए प्रतिवादियों की तरफ से उन्हें नियमित करने की कोई कार्रवाई न करना पूरी तरह से मनमाना है.