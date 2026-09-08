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हाईकोर्ट के आदेश-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से चौकीदार और रसोइए का काम क्यों...पत्नी के गबन की राशि चुकाने को पति मजबूर नहीं

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के जरिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चौकीदार व रसोइया का काम देने पर प्रशासनिक सुधार विभाग के एसीएस, उप सचिव और सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश नरेन्द्र सैनी व अन्य की याचिका पर दिए. वहीं, हाईकोर्ट ने पंचायत राज चुनाव के लिए एनओसी से जुड़े एक अन्य मामले में कहा कि किसी पूर्व जनप्रतिनिधि पर बकाया राशि की वसूली उसके पति या परिजनों से नहीं की जा सकती और ना उन्हें इसके लिए बाध्य किया जा सकता है.

भेदभाव का आरोप: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 मामले में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता भर्ती की चयन व लिखित परीक्षा में सफल रहे. उन्होंने अच्छी मेरिट प्राप्त की. ऐसे में उन्हें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति दी गई. याचिका में कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी के पद का काम कराने के बजाए हॉस्टल में रसोइया व चौकीदार का काम कराया जा रहा है, जबकि उनसे कम मेरिट वाले अन्य अभ्यर्थियों को उनके इच्छित गृह जिले आवंटित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति दी है. अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर मेरिट होने के बावजूद उन्हें कम पसंद का अनुचित पद दूरस्थ जगह आवंटित किया है. नियुक्ति के पदस्थापन में उनके साथ भेदभाव हुआ है.

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दोनों की वेतन शृंखला में अंतर: राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र के अनुसार मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर पोस्टिंग व आवंटन का प्रावधान है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रसोइया का काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि दोनों की वेतन शृंखला में अंतर है. समान भर्ती में अन्य विभाग में नियुक्त कर्मचारियों से चतुर्थ श्रेणी का काम करवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें मेरिट के अनुसार न नियुक्ति दी और न जिला आवंटित किया, जो गलत है. इस पर एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

पति और पत्नी स्वतंत्र कानूनी इकाइयां : उधर, हाईकोर्ट ने अन्य मामले में कहा कि कोई जन-प्रतिनिधि अपने शर्मनाक काम या किसी गलत व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार और जवाबदेह होता है. उसके खिलाफ कोई रिकवरी की कार्यवाही शुरू होती है तो बकाया रकम चुकाने और जमा करने को वह अकेला जिम्मेदार होता है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश बूंदी निवासी राम लक्ष्मण मीणा की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि पति और पत्नी स्वतंत्र कानूनी इकाइयां हैं. एक के कृत्य या कथित अनियमितता की जिम्मेदारी दूसरे पर तब तक नहीं डाली जा सकती, जब तक कि उसकी संलिप्तता साबित न हो. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रार्थी और पूर्व महिला सरपंच के पति को राहत देते समय संबंधित अफसरों को निर्देश दिया कि वह उसे आगामी पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए तत्काल एनओसी जारी करें.