हाईकोर्ट ने कहा- दहेज मृत्यु में विरलतम से विरल मामलों में ही दी जानी चाहिए उम्र कैद की सज़ा

न्यायमूर्ति सलील कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
February 13, 2026

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि दहेज मृत्यु में विरलतम से विरल मामलों में ही उम्रकैद की सज़ा दी जानी चाहिए, जहां यह स्पष्ट हो कि पीड़िता की हत्या की गई है.

कोर्ट दहेज मृत्यु के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को घटाकर अब तक जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों अभियुक्तों को तत्काल रिहा किया जाए.

यह आदेश बिजनौर के चांदपुर के शकील अहमद और अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलील कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया.

क्या था मामला? : अभियोजन के अनुसार, मृतका नाजिया की शादी 14 दिसंबर 2014 को शेरबाज उर्फ शादाब से हुई थी. आरोप था कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग की. 9 अप्रैल 2015 को कथित रूप से केरोसिन डालकर उसे जला दिया गया, जिससे वह लगभग 80 प्रतिशत तक झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

ट्रायल कोर्ट ने शकील अहमद और शेरबाज उर्फ शादाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (दहेज मृत्यु) के तहत आजीवन कारावास तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु वैवाहिक घर में हुई. ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई. हालांकि, सजा के प्रश्न पर अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हेम चंद बनाम हरियाणा राज्य का हवाला देते हुए कहा कि धारा 304 बी आईपीसी में न्यूनतम सजा सात वर्ष है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हर मामले में अधिकतम सजा देना आवश्यक नहीं है. यह विरलतम से विरल मामलों में ही होना चाहिए.

खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्ष समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग से हैं और अभियुक्त पिछले दस वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं. इन परिस्थितियों में आजीवन कारावास अत्यधिक कठोर प्रतीत होता है.

कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 वर्ष कर दिया है, चूंकि अभियुक्त दस वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं, इसलिए उनकी सजा ‘पहले से भुगती गई अवधि’ तक सीमित मानते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया है.

