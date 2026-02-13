ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- दहेज मृत्यु में विरलतम से विरल मामलों में ही दी जानी चाहिए उम्र कैद की सज़ा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि दहेज मृत्यु में विरलतम से विरल मामलों में ही उम्रकैद की सज़ा दी जानी चाहिए, जहां यह स्पष्ट हो कि पीड़िता की हत्या की गई है.

कोर्ट दहेज मृत्यु के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को घटाकर अब तक जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों अभियुक्तों को तत्काल रिहा किया जाए.

यह आदेश बिजनौर के चांदपुर के शकील अहमद और अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलील कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया.

क्या था मामला? : अभियोजन के अनुसार, मृतका नाजिया की शादी 14 दिसंबर 2014 को शेरबाज उर्फ शादाब से हुई थी. आरोप था कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग की. 9 अप्रैल 2015 को कथित रूप से केरोसिन डालकर उसे जला दिया गया, जिससे वह लगभग 80 प्रतिशत तक झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

ट्रायल कोर्ट ने शकील अहमद और शेरबाज उर्फ शादाब को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी (दहेज मृत्यु) के तहत आजीवन कारावास तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.