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एम्स देवघर की 7 समस्याओं पर हाईकोर्ट सख्त, बिजली से ओवरब्रिज तक काम पूरा करने की समय सीमा तय

रांचीः देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर W.P.(PIL) No. 2419/2022 और कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई W.P.(PIL) No. 4199/2022 पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को सात प्रमुख बिंदुओं पर काम पूरा करने की समय-सीमा तय की है.

एम्स देवघर में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर कोर्ट ने कहा कि अस्पताल को निर्बाध बिजली मिलना बेहद जरूरी है. फिलहाल अस्पताल को 33 केवी के समर्पित फीडर से बिजली मिलने की बात सरकार ने कही है, लेकिन याचिकाकर्ता ने बिजली कटौती, कम वोल्टेज और उतार-चढ़ाव की शिकायत की थी. अस्पताल को कई जरूरी उपकरणों के संचालन के लिए जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता है. कोर्ट ने 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण और संचालन छह महीने के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

2. एम्स के पास स्थायी केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो

कोर्ट ने कहा कि एम्स के पास अस्थायी रूप से चल रहे केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. विशेषज्ञ डॉक्टरों को बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं मिलने से अस्पताल में काम करने को लेकर परेशानी हो सकती है. विद्यालय के लिए जमीन चिह्नित की गई है, लेकिन वहां अतिक्रमण की बात सामने आई है. राज्य सरकार को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाकर जमीन केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने को कहा गया है. यह प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने की अपेक्षा है. इसके बाद केंद्र सरकार को जमीन मिलने के दो साल के भीतर नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है.

3. पुनासी डैम से एम्स तक पानी पहुंचाने की योजना

एम्स देवघर में फिलहाल पात्रो नदी से देविपुर मल्टी विलेज वाटर सप्लाई योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी क्षमता तीन मिलियन लीटर प्रतिदिन बताई गई है. लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पुनासी डैम से सीधे पानी पहुंचाने की योजना पर काम होना है. कोर्ट ने इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने और अन्य प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा है. छह महीने के भीतर परियोजना की प्रगति पर अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी.

4. ऊंची इमारतों में आग से निपटने की व्यवस्था

एम्स परिसर में ऊंची इमारतें हैं, जिनमें कुछ 24 मंजिल तक की हैं. याचिका में कहा गया कि सामान्य अग्निशमन वाहन पांचवीं-छठी मंजिल तक ही पहुंच पाते हैं. ऐसे में ऊंची इमारतों में आग लगने पर गंभीर चुनौती हो सकती है. कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देने और आधुनिक उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया तेज करने को कहा है. नियमित फायर ऑडिट कराने और कमियों को तत्काल दूर करने का निर्देश देते हुए छह महीने के भीतर स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.

5. एम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

याचिका के अनुसार, एम्स (AIIMS) के लिए 237 एकड़ जमीन की पहचान करने के बाद आवंटित की गई. लेकिन करीब 217 एकड़ जमीन का कब्जा ही अस्पताल को दिया गया. लगभग 20 एकड़ जमीन अब भी कब्जे में दिए जाने का मामला लंबित है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण की कुल स्थिति, उसे हटाने के लिए उठाए गए कदम और चल रही कार्रवाई का विस्तृत हलफनामा मांगा है. छह महीने के भीतर यह रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और इस बीच कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है.

6. रेलवे ओवरब्रिज तीन महीने में पूरा करेंः हाईकोर्ट

एम्स देवघर के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, जिससे खासकर व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है. सरकार के हलफनामे में पहले मार्च 2026 तक निर्माण पूरा करने की बात कही गई थी. यदि निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी.