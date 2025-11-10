ETV Bharat / state

सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की जिलावार की जाए गणना, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए अहम आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की जिलावार गणना करने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार से सभी काऊ सेंक्चुरी में पहले से ही रखे गए गोवंश का विवरण भी मांगा है. अदालत ने ऐसे बेसहारा गोवंश को टैग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बेसहारा गोवंश की गणना करने से सरकार के पास कम से कम आने वाले समय में योजना तैयार करने को लेकर मदद मिलेगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता ने बताया कि बेसहारा गोवंश की इस समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है, जब पहले बेसहारा गोवंश की गणना हो जाए.

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के सचिव ने अदालत के समक्ष हलफनामा दाखिल कर बताया कि कुल 21306 गोवंश को गौ अभयारण्य या गौशालाओं में रखा गया है. इस समय हिमाचल में 15 काऊ सेंक्चुरीज हैं. इसके अलावा सात का निर्माण कार्य चल रहा है. हिमाचल में राधे कृष्ण गोधाम गौ अभयारण्य लुथान, जिला कांगड़ा में आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही तुड़ी के स्टोर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है. तूड़ी स्टोर का 65 फीसदी काम हो चुका है. विभाग के सचिव ने ये भी बताया कि इस अभयारण्य का रख-रखाव ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि पहली अगस्त को मीडिया में आई सूचनाओं के अनुसार नगर निगम पालमपुर एरिया में गौ सदन व नादौन के गौ सदन में 50-50 गोवंश को रखने की क्षमता है. वहां, 55 पशु रखे गए हैं. इसी तरह, पितृ तर्पण गौ सदन में 30 पशुओं की क्षमता के बजाय 35 पशु रखे गए हैं. उप-तहसील चचियां में कुंदन गौ अभयारण्य को मार्च 2025 में पशुपालन विभाग को सौंप दिया गया था. अब इसे आगे देवभूमि गौ रक्षा फाउंडेशन को सौंप दिया गया है.