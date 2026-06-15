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हाईकोर्ट के दो फैसले: सजायाफ्ता पूर्व विधायक कंवर लाल की पैरोल अर्जी एक सप्ताह में तय करने का आदेश, स्कूल लेक्चरर को राहत

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकसेवक पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा काट रहे अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा का पैरोल प्रार्थना पत्र तय करने के आदेश दिए. अदालत ने राज्य पैरोल कमेटी को कहा कि वह प्रार्थना पत्र पर एक सप्ताह में फैसला करे. जस्टिस गणेशराम मीणा और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश कंवरलाल मीणा की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. उधर, हाईकोर्ट की अन्य बेंच ने छात्र हित में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने वाले राजनीति विज्ञान विषय के व्याख्याता को राहत देते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रद्द कर दी.

पूर्व विधायक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गुप्ता और अधिवक्ता सुरभि ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मीणा को मामले में तीन साल की सजा मिली थी. नियमों में एक चौथाई सजा पूरी होने पर स्थायी पैरोल देने का प्रावधान है. याचिकाकर्ता अब तक करीब एक साल चार माह की सजा भुगत चुका है. ऐसे में उसने जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया था. इस पर एसपी और कलेक्टर समेत सभी ने उसे पैरोल का लाभ देने की सिफारिश की है. वहीं प्रकरण अब राज्य पैरोल कमेटी के समक्ष गत अप्रैल से लंबित है, लेकिन करीब डेढ़ माह बीतने के बाद भी अब तक उसे स्थायी पैरोल देने पर कोई निर्णय नहीं किया गया. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पैरोल कमेटी को एक सप्ताह में मामला तय करने को कहा.

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इसलिए मिली सजा: पूर्व विधायक कंवर लाल पर आरोप है कि तीन फरवरी, 2005 को लोक खाताखेडी के उप सरपंच के उपचुनाव कराने को लेकर प्रदर्शन के दौरान उसने अकलेरा एसडीओ रामनिवास मेहता पर रिवाल्वर तानी और विभाग की वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़कर जला दी. मामले में 2 अप्रैल, 2018 को कोर्ट ने कंवर लाल को बरी कर दिया. परिवादी व सरकार की अपील पर एडीजे कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2020 को उसे तीन साल की सजा सुनाई. इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी. बाद में याचिका खारिज कर दी. इसके खिलाफ पेश एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.