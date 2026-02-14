ETV Bharat / state

हाइकोर्ट का आदेश: UP में खुले मैदानों और पार्कों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं

कोर्ट के निर्देश के बावजूद खुले मैदान-पार्क का अन्य कार्य के लिए मनमाना दुरुपयोग हो रहा था, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाम लगेगी.

ENCROACHMENT
UP में खुले मैदान और पार्क के अतिक्रमण पर फैसला. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:18 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में, जो क्षेत्र पार्क या खुले मैदान के लिए चिह्नित किया गया है, उसके अतिक्रमण की अनुमति न दी जाए. कोर्ट ने 12 साल पुरानी जनहित याचिका पर ये फैसला सुनाया.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने सोसायटी फार वायस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. कोर्ट ने गाजियाबाद के मामले में याची की शिकायत पर प्राधिकारी को कानून के अनुसार उचित आदेश करने का भी निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा 2013 से जनहित याचिका विचाराधीन है और अब भी पार्क को अन्य उपयोग में लेने की शिकायत बनी हुई है. इसलिए निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी.

याचियों की ओर से अधिवक्ता आर एन यादव का कहना था कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब भी खुले मैदान या पार्क का अन्य कार्य के लिए मनमाना दुरुपयोग किया जा रहा है.

याचिका में पार्क या खुले मैदान का अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाने तथा पार्क को पार्क ही रहने देने का समादेश देने की मांग की गई थी, ताकि क्षेत्र का वातावरण/पर्यावरण संतुलित बना रहे.

इस पर कोर्ट ने याची को प्राधिकारी के समक्ष दो सप्ताह में इस आदेश के साथ प्रत्यावेदन देने तथा प्राधिकारी को उस पर उचित आदेश करने का निर्देश दिया है.

