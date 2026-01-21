सड़क हादसे में मारे गए छात्र को अकुशल श्रमिक मानकर मुआवजा दिया जाएः हाई कोर्ट

ETV Bharat / state

Published : January 21, 2026 at 8:10 PM IST

प्रयागराज: केवल इस आधार पर यह मान लेना कि सड़क दुर्घटना में मृतक छात्र था, इसीलिए कोई आय अर्जित नहीं कर रहा था, सही नहीं है. ऐसे मामलों में मुआवज़े की गणना मृतक को अकुशल श्रमिक मानकर की जानी चाहिए. कश्मीरी देवी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की.

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा केवल इस कारण कि मृतक अंकित कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह कोई आय अर्जित नहीं कर रहा था. यह स्पष्ट है कि दावेदार मृतक की आय और व्यवसाय से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए दुर्घटना दावा अधिकरण बुलंदशहर ने मृतक की काल्पनिक आय 15,000 रूपये प्रति वर्ष मानकर मुआवज़े का निर्धारण किया, जो कि अत्यंत अपर्याप्त है. यह मामला 10 जून 2014 को हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें छात्र की मृत्यु हो गई थी.

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुलंदशहर ने मृतक की माता, बहन और भाई को कुल 2,60,000 रुपये का मुआवज़ा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ मुआवज़ा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. अपील में यह तर्क दिया गया कि मृतक की आयु 22 वर्ष थी और वह एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था तथा लगभग 9,000 रूपये प्रति माह कमा रहा था. यह भी कहा गया कि दावा अधिकरण द्वारा मृतक की काल्पनिक आय 15,000 रूपये प्रति वर्ष मानना पूरी तरह गलत और अत्यंत कम है.

यह भी दलील दी गई कि गुणक 16 लागू किया गया, जबकि सही गुणक 18 होना चाहिए था. गुरप्रीत कौर व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जितेंद्र बनाम सादिया व अन्य मामलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतक की माता ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि मृतक कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा था और साथ ही 9,000 प्रति माह कमा रहा था.

कोर्ट ने कि केवल छात्र होने से यह सिद्ध नहीं होता कि मृतक काम नहीं कर रहा था. कोर्ट ने कहा यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि मृतक की आय और व्यवसाय से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो तो अधिकरण को मृतक को अकुशल श्रमिक मानते हुए उस समय उत्तर प्रदेश में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवज़े का निर्धारण करना चाहिए था. जो उस समय 6,362 रुपये प्रति माह थी. इस आधार पर कोर्ट ने माना कि दावेदार 15,000 रुपये प्रति वर्ष के बजाय 6,362 रुपये प्रति माह के आधार पर मुआवज़े के हकदार हैं.

इसके अलावा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि मृतक की आयु 22 वर्ष थी, इसलिए गुणक 16 के बजाय 18 लागू किया जाना चाहिए था. यह भी कहा कि मृतक चार सदस्यों वाले परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मुआवज़े की राशि बढ़ाकर 16,04,092 रुपये कर दी, जिस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा.

