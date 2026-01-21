ETV Bharat / state

सड़क हादसे में मारे गए छात्र को अकुशल श्रमिक मानकर मुआवजा दिया जाएः हाई कोर्ट

प्रयागराज: केवल इस आधार पर यह मान लेना कि सड़क दुर्घटना में मृतक छात्र था, इसीलिए कोई आय अर्जित नहीं कर रहा था, सही नहीं है. ऐसे मामलों में मुआवज़े की गणना मृतक को अकुशल श्रमिक मानकर की जानी चाहिए. कश्मीरी देवी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की.

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा केवल इस कारण कि मृतक अंकित कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था. यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह कोई आय अर्जित नहीं कर रहा था. यह स्पष्ट है कि दावेदार मृतक की आय और व्यवसाय से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए दुर्घटना दावा अधिकरण बुलंदशहर ने मृतक की काल्पनिक आय 15,000 रूपये प्रति वर्ष मानकर मुआवज़े का निर्धारण किया, जो कि अत्यंत अपर्याप्त है. यह मामला 10 जून 2014 को हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें छात्र की मृत्यु हो गई थी.

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुलंदशहर ने मृतक की माता, बहन और भाई को कुल 2,60,000 रुपये का मुआवज़ा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ मुआवज़ा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. अपील में यह तर्क दिया गया कि मृतक की आयु 22 वर्ष थी और वह एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था तथा लगभग 9,000 रूपये प्रति माह कमा रहा था. यह भी कहा गया कि दावा अधिकरण द्वारा मृतक की काल्पनिक आय 15,000 रूपये प्रति वर्ष मानना पूरी तरह गलत और अत्यंत कम है.

यह भी दलील दी गई कि गुणक 16 लागू किया गया, जबकि सही गुणक 18 होना चाहिए था. गुरप्रीत कौर व अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जितेंद्र बनाम सादिया व अन्य मामलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतक की माता ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि मृतक कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा था और साथ ही 9,000 प्रति माह कमा रहा था.