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दिल्ली आबकारी घोटाला में आरोपी कंपनी के उत्पादों को दिल्ली में बेचने पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें शराब बनाने वाली कंपनी के उत्पादों को दिल्ली में बेचने की इजाजत मांगी गई थी. कंपनी के उत्पादों पर लगी फिलहाल आगे भी बरकरार रहेगी. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने यह आदेश दिया.

दरअसल कंपनी ने अपने उत्पादों पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी, ताकि वो दिल्ली की बाजारों में बिक्री कर सके. कंपनी 2021 की दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी है, जिसकी वजह से उस पर 2023 में प्रतिबंध लग गया था और दिल्ली के बाजार से बाहर है. इसके पहले कंपनी ने वित्त आयुक्त के पास शराब लाइसेंस के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन वित्त आयुक्त ने कंपनी की अर्जी खारिज कर दी थी. वित्त आयुक्त ने 17 फरवरी के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली आबकारी मामले में कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

कंपनी पर आरोप है कि उसने 2021 में अवैध रूप से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए शराब के खुदरा विक्रेताओं के साथ साजिश रची. कंपनी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और जयंत मेहता ने कहा कि वित्त आयुक्त ने उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को गलत तरीके से लिया है. यह भी कहा गया था कि लंबित मामले को आपराधिक पृष्ठभूमि की तरह देखा गया, जबकि कंपनी किसी मामले में दोषी करार नहीं दी गई है. दिल्ली आबकारी कानून की धारा 13 उन पर लागू होती है जो दोषी करार दिए गए हों.