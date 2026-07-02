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2018 में करावल नगर थाने में युवक की हिरासत में हुई मौत मामले में हाईकोर्ट ने 18 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने करावल नगर थाने में 19 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई अप्राकृतिक मौत के बाद दिल्ली सरकार को उसके परिवार को 18 लाख 44 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में हुई अप्राकृतिक मौत एक निजी मामला नहीं है और इसकी जिम्मेदारी से राज्य सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती. किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में हुई मौत को केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे लीगल सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं.

दरअसल, जनवरी 2018 में दीपक नामक 19 वर्षीय युवक की करावल नगर थाने में हिरासत में मौत हो गई थी. दीपक के पिता श्याम सुंदर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिरासत में हुई मौत के बाद मुआवजे की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि दीपक को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर से 15 जनवरी, 2018 को करावल नगर थाने की पुलिस उठाकर ले गई. याचिकाकर्ता जब अपने बेटे से मिलने गया तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया और कुछ घंटे के बाद उसे 15 जनवरी, 2018 को ही छोड़ दिया गया. आरोप है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता और उसके बेटे की थाने में पिटाई की.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, पुलिसकर्मी दीपक को छोड़ने के बदले 20-30 हजार रुपये देने की मांग कर रहे थे. अगले दिन यानि 16 जनवरी, 2018 को जब याचिकाकर्ता ने सुबह करावल नगर पुलिस को फोन किया तो उसे बताया गया कि दीपक को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है. थोड़ी देर के बाद एक स्थानीय नेता का फोन आया कि दीपक ने हिरासत में ही खुदकुशी कर ली है और उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.