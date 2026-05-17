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संत कबीरनगर में मदरसा की जमीन राज्य निहित करने का आदेश रद्द; हाईकोर्ट ने की यह टिप्पणी

हाईकोर्ट ने गत 24 अप्रैल और 14 नवंबर 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली.

हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी.
हाईकोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:36 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीरनगर में एक विदेशी नागरिक के नाम मदरसा की जमीन खरीदने के मामले में राज्य सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई की छूट दी है. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि डीएम को इस मामले में आदेश करने का अधिकार नहीं है.

हाईकोर्ट ने मदरसा की जमीन को राज्य में निहित करने के डीएम संत कबीर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम को इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है. यह अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी (एसडीओ) के पास है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर दिया है. सोसाइटी ने 28 अगस्त 2014 को रजिस्टर्ड सेल डीड से विवादित जमीन खरीदी थी. यह सेल डीड सोसाइटी और उस समय के सरपरस्त समशुल हुदा खान के पक्ष में थी.

अब्दुल करीम ने संत कबीर नगर के डीएम से शिकायत की कि समशुल हुदा खान 2013 में ब्रिटिश नागरिक बन गए थे. यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 90 और 104 के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बगैर विदेशी नागरिक के नाम पर अचल संपत्ति नहीं खरीदी जा सकती. इसलिए यह बिक्री शून्य है और जमीन राज्य में निहित होनी चाहिए.

डीएम ने स्वयं शिकायत पर सुनवाई कर आदेश दिया कि जमीन राज्य में निहित की जाए. सोसाइटी ने इसके खिलाफ बस्ती कमिश्नर के यहां रिवीजन दाखिल किया. कमिश्नर ने डीएम का आदेश रद्द कर मामले को नए सिरे से सुनने के लिए वापस भेज दिया.

रिमांड के बाद भी डीएम ने फिर वही आदेश दिया कि बिक्री शून्य है क्योंकि समशुल हुदा खान विदेशी नागरिक है और पूरी संपत्ति राज्य में निहित होगी. इसके खिलाफ रिवीजन को कमिश्नर ने खारिज कर दिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने तर्क दिया कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 104/105 और नियम 103 के तहत पूरी कार्यवाही कलेक्टर ने की, जबकि कानूनन यह अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी को है.

उन्होंने स्मिता मीनू सेठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सुधीर कुमार जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसलों का हवाला दिया. राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने इन फैसलों को देखने के बाद स्वीकार किया कि कलेक्टर का आदेश बिना अधिकार क्षेत्र का था.

कोर्ट ने कहा कि नियम 103(3) के तहत स्पष्ट है कि बिक्री को शून्य घोषित करने का अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी को है. कलेक्टर भले ही नियंत्रण प्राधिकारी हो लेकिन वह एसडीएम को सौंपे गए काम खुद नहीं कर सकता.

कोर्ट ने गत 24 अप्रैल और 14 नवंबर 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही कहा कि राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस में रील बनाने वालों पर एक्शन: सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर हर महीने मांगी रिपोर्ट, FIR और निलंबन की तैयारी

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