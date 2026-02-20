हाईकोर्ट ने कहा- प्रदेश के भीतर गाय का परिवहन अपराध नहीं, डीएम बलिया का आदेश रद्द
हाईकोर्ट ने जब्त वाहन मालिक के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 10:26 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गोवध निरोधक कानून के तहत गाय या गोमांस प्रदेश के बाहर ले जाना अपराध है लेकिन, प्रदेश के भीतर गाय का परिवहन करना अपराध नहीं है.
इसी के साथ कोर्ट ने बलिया से दुधारू गाय खरीद कर मऊ जिले में ले जाने वाले वाहन को जब्त करने के डीएम बलिया के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और जब्त वाहन उसके मालिक के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने मंजीत कुमार मौर्य की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की. अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह का कहना था कि पिकअप वाहन से एक गाय, चितबड़ा गांव से मऊ जिले के चकाघाट ले जाई जा रही थी, जिसे बलिया जिले के फेफना थाने की पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया.
फेफना पुलिस की इस कार्यवाही के विरुद्ध, डीएम बलिया के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया. डीएम वाहन को अवमुक्त करने से इनकार कर दिया. डीएम बलिया के इस आदेश के विरुद्ध यह याचिका की गई थी. तर्क दिया गया कि गाय का परिवहन बलिया से मऊ के लिए था जो प्रदेश के ही भाग हैं, इसलिये गोवध निवारण अधिनियम 1964 के नियम 16 के तहत कोई अपराध नहीं हुआ. सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीएम बलिया के आदेश को निरस्त करते हुए वाहन को पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश किया.
