हाईकोर्ट ने कहा- प्रदेश के भीतर गाय का परिवहन अपराध नहीं, डीएम बलिया का आदेश रद्द

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गोवध निरोधक कानून के तहत गाय या गोमांस प्रदेश के बाहर ले जाना अपराध है लेकिन, प्रदेश के भीतर गाय का परिवहन करना अपराध नहीं है.

इसी के साथ कोर्ट ने बलिया से दुधारू गाय खरीद कर मऊ जिले में ले जाने वाले वाहन को जब्त करने के डीएम बलिया के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया और जब्त वाहन उसके मालिक के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने मंजीत कुमार मौर्य की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की. अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह का कहना था कि पिकअप वाहन से एक गाय, चितबड़ा गांव से मऊ जिले के चकाघाट ले जाई जा रही थी, जिसे बलिया जिले के फेफना थाने की पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया.