संयुक्त अरब अमीरात में कैद सेलिना जेटली के भाई से मिलकर चार हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को संयुक्त अरब अमीरात में कैद में रखे गए सेवानिवृत मेजर विक्रांत कुमार जेटली की राजनयिक मदद करने के लिए समय दे दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो चार हफ्ते में मेजर जेटली के साथ कांसुलर एक्सेस के जरिये बात कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान मेजर जेटली की पत्नी चारुल जेटली ने एक नोट दाखिल किया. सेलिना जेटली की ओर से कहा गया कि मेजर जेटली उस कंपनी के कर्मचारी थे, जिसकी मालकिन उनकी पत्नी थी. सेलिना जेटली की इस दलील का चारुल जेटली की ओर से विरोध किया गया. सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने मेजर जेटली से बात करने के लिए समय देने की मांग की. विदेश मंत्रालय ने कहा कि 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने मेजर जेटली से बात करने के लिए कांसुलर एक्सेस नहीं दी. उसके बाद हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को चार हफ्ते में मेजर जेटली से बात कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

बता दें कि, 12 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली अपनी बहन सेलिना जेटली से बात नहीं करना चाहते हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को सेलिना जेटली की ओर से दायर याचिका की प्रति विक्रांत कुमार जेटली को सौंपने का निर्देश दिया था. दरअसल, सेलिना जेटली ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके सेना से रिटायर्ड भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली का संयुक्त अरब अमीरात में अपहरण कर लिया गया और वो करीब एक साल से कैद में हैं. याचिका में मांग की गई है कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को विदेश मंत्रालय की ओर से कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और राजनयिक सहायता उपलब्ध करायी जाए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि मेजर विक्रांत ने भारतीय सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अपनी सेवाएं दी हैं. वे संयुक्त अरब अमीरात में एक कंसल्टेंसी फर्म को अपनी सेवाएं दे रहे थे. वहां उनका एक मॉल से तब अपहरण कर लिया गया जब उनकी पत्नी उनके साथ थीं. उनके अपहरण की सूचना मिलने के बाद सेलिना जेटली ने केंद्र सरकार के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायी. शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें अपने भाई के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली. सेलिना जेटली ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया था लेकिन कोई लाभ नहीं मिला. उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.