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अनुबंध शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शिक्षकों को समय पर नियमित करने के राज्य सरकार को दिए आदेश

सरकार की नीति के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक दो साल की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र थे.

High Court granted relief to contract teachers in Himachal
अनुबंध शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:03 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर लगे शिक्षकों से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लेक्चरर यानी स्कूल न्यू के हक में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें नियमित करने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद प्रशासनिक देरी या चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं टाला जा सकता. ऐसा करना कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.

अनुबंध शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मोहिंद्र सिंह और अन्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्थापित परंपराओं से हटकर याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी नियमितीकरण के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर चुके थे, तो प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता की देय तिथि यानी 1 अप्रैल 2024 से नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. इसके साथ ही उन्हें उसी तारीख से नियमित वेतनमान, वेतन निर्धारण और सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं.

2021 में अनुबंध के आधार हुई थी नियुक्ति

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2021 में अनुबंध के आधार पर लेक्चरर स्कूल न्यू के पद पर हुई थी. सरकार की नीति के अनुसार 31 मार्च 2024 तक दो साल की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र थे. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक़ उन्होंने आवश्यक अनुबंध अवधि नवंबर-दिसंबर 2023 में ही पूरी कर ली थी.

शिक्षकों को समय पर नियमित करने के आदेश

इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए उनके नियमितीकरण में देरी की और उन्हें 6 जुलाई 2024 को नियमित किया. इस फैसले से उन अनुबंध शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पात्रता पूरी करने के बावजूद नियमितीकरण के लिए इंतजार करना पड़ा था. कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण में प्रशासनिक या चुनाव संबंधी कारणों से अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती.

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