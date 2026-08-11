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अनुबंध शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शिक्षकों को समय पर नियमित करने के राज्य सरकार को दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध पर लगे शिक्षकों से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत लेक्चरर यानी स्कूल न्यू के हक में बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें नियमित करने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद प्रशासनिक देरी या चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक नहीं टाला जा सकता. ऐसा करना कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.

अनुबंध शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मोहिंद्र सिंह और अन्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्थापित परंपराओं से हटकर याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी नियमितीकरण के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर चुके थे, तो प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता की देय तिथि यानी 1 अप्रैल 2024 से नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. इसके साथ ही उन्हें उसी तारीख से नियमित वेतनमान, वेतन निर्धारण और सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं.