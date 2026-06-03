'रेप में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही सजा के लिए पर्याप्त'; हाईकोर्ट ने कहा- अन्य साक्ष्य जरूरी नहीं
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी की अपील खारिज, उम्रकैद की सजा बरकरार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 9:48 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि रेप जैसे संगीन मामलों में पीड़िता की एकल गवाही यदि विश्वसनीय हो तो दोष सिद्धि का आधार बन सकती है. इसके लिए किसी अन्य साक्ष्य की पुष्टि आवश्यक नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करनपाल की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया है. मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र में 8/9 जुलाई 2014 की रात आरोपी किरण ने लगभग सात वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर गांव के स्कूल के पास ले जाकर रेप किया और वहीं बेहोश छोड़ भाग गया.
विशेष सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर ने 24 अगस्त 2018 को आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अपील में इस आदेश को चुनौती दी गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता की गवाही को पूरी तरह विश्वसनीय और स्टर्लिंग विटनेस मानते हुए अपील खारिज कर दी.
नाबालिग से रेप का दोषी बरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया जिले के एक पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को बरी कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया.
मामले के तथ्यों के अनुसार, 9 मई 2017 को औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट औरैया ने 31 जनवरी 2019 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पिता ने प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल मारपीट का उल्लेख किया था, बाद में मामला छेड़छाड़ में तब्दील हुआ. उसके बाद रेप का आरोप जोड़ा गया. पिता ने ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही में भी रेप का कोई जिक्र नहीं किया.
पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में केवल गंदी बात कही, जबकि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पहली बार रेप का आरोप सामने आया था. कोर्ट ने इसे आरोप में सुधार माना. कोर्ट ने कहा कि बच्ची के बयान में चरणबद्ध सुधार होने से वह स्टर्लिंग विटनेस की श्रेणी में नहीं आती. संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है. इसी के साथ कोर्ट ने अपराध सिद्ध न हो पाने के कारण संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर इस मामले में तत्काल रिहा करने का आदेश दिया.
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