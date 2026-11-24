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मूल मुकदमा रद्द होने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी नहीं चल सकती : हाईकोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस मूल मुकदमे के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई हो, यदि वही मूल मुकदमा रद्द हो जाता है तो गैंगस्टर एक्ट का अभियोजन भी जारी नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मूल अपराध की कार्यवाही समाप्त होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोजन का आधार ही खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है.

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना ने संभल निवासी फैसल की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल आरोपपत्र और विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेकर जारी समन आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है.