मूल मुकदमा रद्द होने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी नहीं चल सकती : हाईकोर्ट
जुआ अधिनियम के एकमात्र मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमा रद्द.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:31 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस मूल मुकदमे के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई हो, यदि वही मूल मुकदमा रद्द हो जाता है तो गैंगस्टर एक्ट का अभियोजन भी जारी नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मूल अपराध की कार्यवाही समाप्त होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोजन का आधार ही खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना ने संभल निवासी फैसल की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल आरोपपत्र और विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेकर जारी समन आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है.
मामले के अनुसार, याची के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज था. इसी एकमात्र मुकदमे को आधार बनाकर उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. याची ने हाईकोर्ट में दलील दी कि जुआ अधिनियम के मूल मुकदमे की पूरी कार्यवाही हाईकोर्ट ने चार फरवरी 2026 को एक अन्य याचिका में रद्द कर दी है. ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बचता.
राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के समय याची के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत अभियोजन चल रहा था. जुआ अधिनियम का अपराध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(ख)(6) में समाज विरोधी गतिविधि के रूप में शामिल है. लिहाजा उस समय दर्ज मुकदमे को बाद में रद्द किए जाने के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकती.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोजन चलाने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपित के खिलाफ अधिनियम की धारा 2(ख) में वर्णित एक या अधिक समाज विरोधी गतिविधियों से संबंधित अभियोजन का आधार मौजूद हो. इस मामले में याची के खिलाफ जुआ अधिनियम का एकमात्र मूल मुकदमा हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है. ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के अभियोजन की बुनियाद समाप्त हो गई है.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मूल अपराध में कार्यवाही समाप्त होने के बाद उसी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है.
इसके बाद कोर्ट ने संभल के चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत में लंबित गैंगस्टर मुकदमे में याची फैसल के खिलाफ पांच अक्टूबर 2019 का आरोपपत्र और 23 दिसंबर 2019 का संज्ञान एवं समन आदेश सहित पूरी कार्यवाही रद्द कर दी. कोर्ट ने आदेश की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को भेजने का निर्देश भी दिया.
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