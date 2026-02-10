ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश; नाबालिग की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज को ही प्राथमिकता

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग की आयु निर्धारण में शैक्षणिक दस्तावेज सबसे अहम हैं. यदि दस्तावेजों संदिग्धता है या स्पष्टता का अभाव है तब अस्थि परीक्षण के द्वारा आयु निर्धारण किया जा सकता है. लेकिन इस प्रकार किए गए निर्धारण में दो वर्ष ऊपर और नीचे की आयु गणना की संभावना होती है, जिसका लाभ नाबालिग के पक्ष में जाएगा. कोर्ट ने नाबालिगता से जुड़े मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए मामले पर कानून के अनुसार पुनः विचार करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने नाबालिग की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

मामला X माइनर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित है. जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नाजिया नफीस ने पैरवी की, जबकि राज्य की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता राजीव कुमार एवं विपक्षी पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित रहे.

मामला प्रयागराज के फाफामऊ थाने का है. प्राथमिकी 16 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी, जिसमें दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी था. याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था, बल्कि जांच के दौरान सह-आरोपी के कथन के आधार पर उसका नाम सामने आया.

इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से स्वयं को नाबालिग घोषित किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया. जिसमें स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर जन्मतिथि 01 जनवरी 2006 बताई गई. हालांकि, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्कूल प्रमाणपत्र को संदेहास्पद मानते हुए अस्थि-परीक्षण कराने का आदेश दिया.

चिकित्सा परीक्षण में याचिकाकर्ता की आयु 18 से 20 वर्ष के बीच बताई गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उसकी आयु 19 वर्ष आंकी. इसके आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 28 जून 2023 को याचिकाकर्ता को घटना की तिथि पर बालिग मानते हुए आवेदन खारिज कर दिया. इस आदेश को सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा.