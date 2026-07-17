सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट में जहर मिलना दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त नहीं : हाई कोर्ट
एफएसएल और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:17 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड (सल्फास) विषाक्तता से जुड़े एक हत्या मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि केवल एफएसएल रिपोर्ट में जहर मिलने का उल्लेख पर्याप्त नहीं है. जब तक टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण, पोस्टमार्टम निष्कर्ष और चिकित्सकीय साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि न करें, तब तक विष देकर हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता.
मामला वर्ष 2013 में हुई एक संदिग्ध मौत से जुड़ा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने पति और सह-आरोपी को दोषी ठहराया था. फतेहपुर के पुत्ती लाल और ज्ञानमती की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने पाया कि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में विसरा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मिलने की बात कही गई थी, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि निष्कर्ष किन वैज्ञानिक परीक्षणों और मानकों के आधार पर निकाला गया.
अदालत ने मेडिकल साहित्य और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के मानकों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता की पहचान के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक परीक्षण उपलब्ध हैं. इसके बावजूद एफएसएल रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कौन-सा परीक्षण किया गया और उसके परिणाम क्या रहे.
कोर्ट ने कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से मृत्यु होने पर सामान्यतः लहसुन जैसी गंध, फेफड़ों में सूजन, पेट की श्लेष्मा में क्षति, हृदय और अन्य अंगों में विशिष्ट परिवर्तन जैसे लक्षण पोस्टमार्टम में दिखाई देते हैं. इस मामले में पोस्टमार्टम चिकित्सक से एफएसएल रिपोर्ट पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और न ही यह स्पष्ट कराया गया कि क्या शव में ऐसे लक्षण मौजूद थे. इसलिए एफएसएल रिपोर्ट को अंतिम और निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड अत्यंत तीव्र गंध वाला पदार्थ है और इसका आकस्मिक सेवन सामान्यतः संभव नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे मामलों में वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों की और भी अधिक सावधानी से जांच आवश्यक है.
विसरा संरक्षण पर भी उठाए सवाल
अदालत ने पाया कि विसरा नमूना पोस्टमार्टम के बाद लंबे समय तक किस स्थिति में रखा गया, इसका कोई रिकॉर्ड अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर सका. एफएसएल रिपोर्ट में भी यह उल्लेख नहीं था कि नमूना परीक्षण के समय सुरक्षित और परीक्षण योग्य अवस्था में था या नहीं. ऐसे में नमूने की गुणवत्ता और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है.
हाईकोर्ट के छह महत्वपूर्ण सुझाव
- भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को छह महत्वपूर्ण सुझाव दिए.
- एफएसएल रिपोर्ट में निष्कर्षों के साथ वैज्ञानिक परीक्षण, अपनाई गई विधि और आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाए.
- रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव का विवरण दर्ज किया जाए.
- विसरा या अन्य नमूनों के सुरक्षित संरक्षण तथा परीक्षण योग्य स्थिति का रिकॉर्ड रिपोर्ट में शामिल किया जाए.
- नमूनों के संग्रह, संरक्षण और स्थानांतरण के लिए सख्त एसओपी लागू कर उसका पालन अभियोजन साक्ष्य में प्रदर्शित किया जाए.
- पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को एफएसएल रिपोर्ट से अवगत कराकर दोनों साक्ष्यों का समन्वित परीक्षण कराया जाए.
- पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारियों को इन मानकों के पालन के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि न्यायिक त्रुटियों से बचा जा सके.
इन सभी कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन हत्या और विष देने का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा. परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोनों अपीलें स्वीकार कर ली गईं और आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है.
यह था मामला : मामला वर्ष 2013 का है. अभियोजन के अनुसार, मृतका की मृत्यु एल्यूमिनियम फॉस्फाइड (सल्फास) विषाक्तता से हुई थी. आरोप था कि उसके पति पुत्ती कुमार और सह-आरोपी ज्ञानमती ने उसे जहर देकर मार डाला. विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया और ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराकर सजा सुनाई. इस फैसले को दोनों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी.
अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि एफएसएल और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट वैज्ञानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी विषाक्तता से मृत्यु की स्पष्ट पुष्टि नहीं करती. वहीं, राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया. सभी साक्ष्यों, मेडिकल साहित्य और फॉरेंसिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन विष देकर हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका.
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