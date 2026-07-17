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सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट में जहर मिलना दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त नहीं : हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड (सल्फास) विषाक्तता से जुड़े एक हत्या मामले में दोषसिद्धि रद्द करते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि केवल एफएसएल रिपोर्ट में जहर मिलने का उल्लेख पर्याप्त नहीं है. जब तक टॉक्सिकोलॉजी परीक्षण, पोस्टमार्टम निष्कर्ष और चिकित्सकीय साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि न करें, तब तक विष देकर हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता.

मामला वर्ष 2013 में हुई एक संदिग्ध मौत से जुड़ा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने पति और सह-आरोपी को दोषी ठहराया था. फतेहपुर के पुत्ती लाल और ज्ञानमती की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने पाया कि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में विसरा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मिलने की बात कही गई थी, लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि निष्कर्ष किन वैज्ञानिक परीक्षणों और मानकों के आधार पर निकाला गया.

अदालत ने मेडिकल साहित्य और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के मानकों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता की पहचान के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक परीक्षण उपलब्ध हैं. इसके बावजूद एफएसएल रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कौन-सा परीक्षण किया गया और उसके परिणाम क्या रहे.

कोर्ट ने कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से मृत्यु होने पर सामान्यतः लहसुन जैसी गंध, फेफड़ों में सूजन, पेट की श्लेष्मा में क्षति, हृदय और अन्य अंगों में विशिष्ट परिवर्तन जैसे लक्षण पोस्टमार्टम में दिखाई देते हैं. इस मामले में पोस्टमार्टम चिकित्सक से एफएसएल रिपोर्ट पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और न ही यह स्पष्ट कराया गया कि क्या शव में ऐसे लक्षण मौजूद थे. इसलिए एफएसएल रिपोर्ट को अंतिम और निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता.

खंडपीठ ने यह भी कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड अत्यंत तीव्र गंध वाला पदार्थ है और इसका आकस्मिक सेवन सामान्यतः संभव नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे मामलों में वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों की और भी अधिक सावधानी से जांच आवश्यक है.

विसरा संरक्षण पर भी उठाए सवाल