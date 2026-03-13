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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- त्वरित न्याय चाहिए तो सिस्टम तैयार करना होगा

कहा, राज्य विधि कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 10:58 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि त्वरित न्याय चाहिए तो सिस्टम तैयार करना होगा. यदि सिस्टम पंगु रहेगा तो मुकदमों के निस्तारण में सहयोग न मिलने से न्याय व्यवस्था विफल होगी ही. वर्षों से राज्य विधि कार्यालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही नहीं की. दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महाधिवक्ता ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की. कोर्ट ने राज्य सरकार या महाधिवक्ता से स्टाफ के रिक्त पदों के भरने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. साथ ही कहा कि राज्य सरकार के सचिव हलफनामा दाखिल करें और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट सख्त रुख अपनाएगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सूबेदार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने बताया कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है. इस पर कोर्ट ने डीएम को तलब करना चाहा तो अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पीके साही ने बताया कि जानकारी उन्हें वाट्सएप पर मिली है लेकिन, डाउनलोड न होने के कारण वह देख नहीं सके. इस पर कोर्ट ने डीएम को तलब नहीं किया.

कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि अधिकारियों द्वारा समय से जानकारी नहीं दी जाती, जिससे केस की सुनवाई बाधित होती है. सरकारी वकीलों को भी समय से फाइल नहीं मिल पाती जिससे वे अपडेट नहीं हो पाते और न्याय प्रशासन में असुविधा होती है.

अपर महाधिवक्ता अमित सक्सेना व मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के विधि अधिकारी कार्यालय में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है. वर्षों से रिक्त पदों को भरा नहीं गया. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर महाधिवक्ता ने भर्ती कार्यवाही शुरू की है. इस पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के मामले को प्राथमिकता देनी चाहिए. केस के निस्तारण में बेंच बार दोनों की भूमिका होती है. सुनवाई में सहयोग न मिल पाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना है.

यह भी पढ़ें : Allahabad High Court का आदेश, अपराध में सबूतों के अभाव में बरी तो विभागीय जांच नहीं होगी प्रभावित

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