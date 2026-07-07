फर्म या ठेकेदार को अनिश्चितकाल के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने याचिका पर दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 10:46 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही स्थित एक राइस मिल को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मिल के प्रोपराइटर अनिल मिश्र की याचिका पर दिया है.
मिर्जापुर के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (विंध्याचल मंडल) ने 25 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर एक राइस मिल को धान क्रय और उसकी प्रक्रिया से अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. यह कार्रवाई भदोही में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप था कि संतोष कुमार शुक्ल ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी की लॉग इन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई किसानों की पहचान फर्जी तरीके से सत्यापित की थी. बाद में इस मामले में याची फर्म का नाम भी सामने आया.
याची की ओर से तर्क दिया गया कि अनिश्चितकालीन ब्लैकलिस्टिंग पूरी तरह अवैध है. कारण बताओ नोटिस पहले से ही पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता से जारी किया गया था, आदेश में कोई ठोस कारण नहीं दिए गए और पूरा निर्णय किसी सामग्री या साक्ष्य के बगैर केवल आरोप की गंभीरता के आधार पर लिया गया है.
कोर्ट ने कुलजा इंडस्ट्रीज बनाम बीएसएनएल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी ठेकेदार या व्यापारी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना असंगत और अत्यधिक दंड माना जाता है, जब तक कि बेहद गंभीर कदाचार सिद्ध न हो जाए. साथ ही ऑरिक्स फिशरीज बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब कारण बताओ नोटिस में ही प्राधिकारी अपना निष्कर्ष पहले से तय कर लेता है तो बाद की पूरी प्रक्रिया खोखली औपचारिकता बनकर रह जाती है.
कोर्ट ने कांति एसोसिएट्स बनाम मसूद अहमद खान मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी अर्द्ध न्यायिक या प्रशासनिक आदेश में ठोस कारण देना अनिवार्य है, विशेषकर जब वह आदेश किसी पक्ष के लिए प्रतिकूल परिणाम वाला हो. कोर्ट ने पाया कि आदेश में केवल यह कहा गया था कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए याची का जवाब अस्वीकार्य है, जिसे कोर्ट ने आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त कारण मानने से इनकार कर दिया. परिणामस्वरूप 25 अगस्त 2023 का आदेश रद्द कर दिया गया. हालांकि कोर्ट ने खाद्य विभाग को स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे तो कानून के अनुरूप नया कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है और नया आदेश कर सकता है.
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