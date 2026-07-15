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मध्यस्थता का हवाला देकर रद्द नहीं की जा सकती एफआईआर : हाईकोर्ट

एटीएम में 30.95 लाख गबन के मामले में राहत से इनकार.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:01 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिटाची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एटीएम में नकदी लोडिंग के दौरान कथित 30.95 लाख रुपये के गबन के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि पक्षकारों के बीच समझौते में आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) क्लॉज मौजूद है या विवाद का दीवानी पक्ष भी है, इससे आपराधिक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यदि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता हो. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार की खंडपीठ ने अमित कुमार जायसवाल व एक अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया.

मामले के अनुसार, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से एटीएम संचालन की अनुमति प्राप्त है, ने एटीएम संचालन के लिए याचिकाकर्ताओं से मास्टर फ्रेंचाइजी समझौता किया था. कंपनी का आरोप है कि एटीएम में नकदी भरने के लिए बैंक से निकाले गए 43.37 लाख रुपये में से पूरी राशि मशीनों में जमा नहीं की गई. बाद में 8.09 लाख रुपये और 4.32 लाख रुपये वापस जमा किए गए, लेकिन 30.95 लाख अब तक नहीं लौटाए गए. कंपनी का आरोप है कि यह राशि हड़प ली गई, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ और एटीएम सेवाएं भी प्रभावित हुईं.

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पूरा विवाद व्यावसायिक अनुबंध और खातों के मिलान (रि-कंसिलिएशन) से जुड़ा है तथा समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान होने के कारण आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. उनका यह भी कहना था कि कंपनी आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल बकाया राशि वसूलने के दबाव के रूप में कर रही है.

हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप केवल अनुबंध उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनी के धन के कथित गबन और आपराधिक विश्वासघात का प्रथम दृष्टया मामला बनता है. यदि एक ही घटनाक्रम से दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, तो दीवानी उपाय उपलब्ध होने मात्र से आपराधिक कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती.

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज केवल अनुबंध से जुड़े दीवानी विवादों के समाधान का माध्यम है, वह किसी आपराधिक अपराध की जांच या अभियोजन का विकल्प नहीं हो सकता. कोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि समान घटनाक्रम पर दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.

न्यायालय ने कहा कि दोनों एफआईआर अलग-अलग एटीएम, अलग-अलग स्थान, अलग-अलग राशि और अलग-अलग थाना क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें एक ही कारण से दर्ज नहीं माना जा सकता. इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता. परिणामस्वरूप याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया.

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