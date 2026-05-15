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"सेवानिवृत्त कर्मचारी से नहीं की जा सकती अधिक वेतन की वसूली", याची को अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन भुगतान करने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद वेतनमान का पुनर्निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद सिंह केस व 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के विरुद्ध है इसलिए न तो अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन में कटौती की जा सकती है.

कोर्ट ने पेंशन कटौती के एसएसपी रेलवे प्रयागराज के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार करते हुए अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बाबूराम की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

एडवोकेट बीएन सिंह राठौर का कहना था कि याची 31 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुआ. इसके बाद एक जुलाई 2011 से वेतनमान पुनरीक्षित कर घटा दिया गया. याची को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. वर्ष 2008 में गलत वेतन निर्धारण किया गया था.