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"सेवानिवृत्त कर्मचारी से नहीं की जा सकती अधिक वेतन की वसूली", याची को अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन भुगतान करने का निर्देश

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बाबूराम की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर व सरकारी वकील को सुनकर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:56 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद वेतनमान का पुनर्निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद सिंह केस व 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के विरुद्ध है इसलिए न तो अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है और न ही पेंशन में कटौती की जा सकती है.

कोर्ट ने पेंशन कटौती के एसएसपी रेलवे प्रयागराज के आदेश को रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार करते हुए अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बाबूराम की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

एडवोकेट बीएन सिंह राठौर का कहना था कि याची 31 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुआ. इसके बाद एक जुलाई 2011 से वेतनमान पुनरीक्षित कर घटा दिया गया. याची को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया. वर्ष 2008 में गलत वेतन निर्धारण किया गया था.

अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह केस में स्पष्ट कहा है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उससे अधिक वेतन भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती और न ही पेंशन में कमी की जा सकती है. कोर्ट ने सुशील कुमार सिंघल केस के हवाले से कहा कि एसएसपी रेलवे का आदेश विधि विरुद्ध है. विभागीय गलती के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता.

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