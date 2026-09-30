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हाईकोर्ट ने कहा- "मात्र प्राथमिक जांच के आधार पर नहीं छीने जा सकते प्रशासक के अधिकार"

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ग्राम प्रधान के प्रशासनिक अधिकारों को सीज करने के मामले में स्पष्ट किया है कि केवल प्राथमिक जांच के आधार पर निवर्तमान प्रधान को प्रशासक पद से नहीं हटाया जा सकता और न ही उनके प्रशासनिक अधिकार छीने जा सकते हैं. यह आदेश ​न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिकाओं पर उनके अधिवक्ताओं व स्थायी अधिवक्ता को सुनकर दिया है.

​कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 27 सहपठित नियम 256(1) के तहत सरचार्ज निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होना बाकी है, जहां याची को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा. इसी के साथ कोर्ट ने विवादित आदेश के उस हिस्से को कानूनी रूप से अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया, जिसके तहत याचियों को प्रशासक पद से हटाया गया था.

​सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याची का बतौर प्रधान कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए उनके खिलाफ धारा 95(1)(जी) के तहत कोई अंतिम प्रतिकूल आदेश नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने पाया कि प्रशासनिक शक्तियों को केवल तभी सीज किया जा सकता है जब आरोप विधिवत सिद्ध हो जाएं. मात्र प्रारंभिक जांच जो आगे चलकर सरचार्ज (अधिभार) निर्धारण की नियमित जांच का आधार बन सकती है, किसी के प्रशासनिक अधिकार छीनने का आधार नहीं हो सकती.

निवर्तमान ग्राम प्रधान याची के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(जी) के तहत कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू की गई. याची के जवाब पर विचार करने के बाद संबंधित प्राधिकारी ने उन्हें अनियमितताओं का दोषी माना और उनके प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए प्रशासक पद से हटाने का आदेश जारी किया.

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि याची गत 25 मई और 29 मई के शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप प्रशासक के रूप में अपने प्रशासनिक अधिकारों का निर्वहन जारी रखेंगी. इसी प्रकार शीला देवी, सुम्बुल जहां उर्फ सुम्बुल और सर्वेश पर आरोप था कि प्रधान रहते हुए उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं कीं. नोटिस में जवाब के लिए सात दिन का समय दिया गया, लेकिन नोटिस देर से मिलने के कारण वास्तव में केवल चार दिन ही बचे.

याचियों ने जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके बाद उनके प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए और एक निश्चित धनराशि की देनदारी तय कर दी गई. याचियों का कहना था कि नोटिस बिना अधिकार-क्षेत्र के जारी हुआ और जांच भी संबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई. जवाब के लिए समय बहुत कम दिया गया और जवाब न देने मात्र के आधार पर प्राधिकारी जांच रिपोर्ट को बिना स्वतंत्र विवेक के स्वीकार नहीं कर सकता. यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 27 के तहत सरचार्ज लगाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से स्वतंत्र जांच जरूरी है और कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण इस स्तर पर उन्हें प्रशासक पद से नहीं हटाया जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचियों ने प्रशासक का पदभार संभालने के बाद कोई अनियमितता की हो. जांच की प्रकृति को देखते हुए और सरचार्ज की कार्यवाही शुरू न होने के कारण कोर्ट ने माना कि विवादित आदेश से केवल प्रारंभिक जांच हुई है, जो सरचार्ज निर्धारण की जांच शुरू करने का आधार बन सकती है. इसी आधार पर कोर्ट ने गत 12 सितंबर के आदेशों को केवल उस वाले हिस्से तक रद्द किया, जिसमें याचियों को प्रशासक पद से हटाया गया था. कोर्ट ने प्रशासक के रूप में उनकी शक्तियां बहाल कर दीं. अन्य दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि सरचार्ज की कार्यवाही शुरू होने पर, आवश्यकता पड़ने पर उन पर विचार किया जा सकता है. इसी के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाएं निस्तारित कर दीं.

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