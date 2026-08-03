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आवारा कुत्तों पर बोला हाईकोर्ट-हम नहीं चाहते किसी कुत्ते को मारा जाए, आवारा कुत्तों को वैक्सीन और बधियाकरण का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के हर वार्ड में आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगायें और बधियाकरण करें. जस्टिस दिनेश मेहता की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी कुत्ते को मारा जाए.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक-एक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए कैंप लगाए. कैंप लगाने के पहले इलाके में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि किसी भी आवारा कुत्ते को पकड़ा नहीं जाएगा और उन्हें कैंप में केवल वैक्सीन लगाने और बधियाकरण के लिए लाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि छोटे-छोटे इलाकों में जाकर ये काम किया जाए. कनाट प्लेस, इंडिया गेट जैसी जगहों पर जहां दफ्तरों की संख्या ज्यादा है वहां के आवारा कुत्तों का बधियाकरण हो.

सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि उनकी मां को कुत्तों ने तीन बार काटा. ये सभी के लिए खतरनाक हैं. कुत्ते काटते हैं. भगवान न करे कि किसी को काटे. इस समस्या का समाधान जरुरी है। बता दें कि 23 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है.