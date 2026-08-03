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आवारा कुत्तों पर बोला हाईकोर्ट-हम नहीं चाहते किसी कुत्ते को मारा जाए, आवारा कुत्तों को वैक्सीन और बधियाकरण का आदेश

सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि उनकी मां को कुत्तों ने तीन बार काटा. ये सभी के लिए खतरनाक हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 7:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के हर वार्ड में आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगायें और बधियाकरण करें. जस्टिस दिनेश मेहता की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी कुत्ते को मारा जाए.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक-एक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए कैंप लगाए. कैंप लगाने के पहले इलाके में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि किसी भी आवारा कुत्ते को पकड़ा नहीं जाएगा और उन्हें कैंप में केवल वैक्सीन लगाने और बधियाकरण के लिए लाया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि छोटे-छोटे इलाकों में जाकर ये काम किया जाए. कनाट प्लेस, इंडिया गेट जैसी जगहों पर जहां दफ्तरों की संख्या ज्यादा है वहां के आवारा कुत्तों का बधियाकरण हो.

सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि उनकी मां को कुत्तों ने तीन बार काटा. ये सभी के लिए खतरनाक हैं. कुत्ते काटते हैं. भगवान न करे कि किसी को काटे. इस समस्या का समाधान जरुरी है। बता दें कि 23 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा था कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए उनके बर्थ कंट्रोल और वैक्सीन लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए. दरअसल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से तभी छोड़ा जाएगा जब उन्हें टीका (इम्युनाइजेशन) लग जाएगा और बधियाकरण हो जाएगा. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर लगी रोक को इस बदलाव के साथ हटाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो कुत्ते आक्रामक स्वभाव के हैं और उन्हें रेबीज की बीमारी है उन्हें शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है. आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए जगह नगर निगम की ओर से तय किया जाए. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अनुपालन के लिए इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है.

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