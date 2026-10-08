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हिमाचल में वन संपदा की तस्करी पर हाईकोर्ट की सख्ती, आधुनिक तकनीक न अपनाने और लाचारी प्रकट करने पर लगाई फटकार

हिमाचल में वन संपदा की तस्करी पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में अवैध रूप से लकड़ी और वन संपदा की ढुलाई सहित उनकी तस्करी के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में अवैध रूप से लकड़ी और वन संपदा की तस्करी पर गहरी चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और वन विभाग को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं. खंडपीठ ने वन संपदा की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल न करने और सिर्फ लाचारी जताने पर वन विभाग को फटकार भी लगाई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि जनवरी 2025 से 7 जून 2026 के बीच विभिन्न थानों में वन अपराधों से जुड़े 44 मामले दर्ज किए गए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक ऊना की अंब रेंज में 102 वाहन और चंबा की भरमौर रेंज में 172 वाहन बिना वैध अनुमति यानी अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए हैं. वहीं, ऊना की गगरेट फॉरेस्ट चेक पोस्ट से उचित और सत्यापित ट्रांजिट परमिट के साथ 6,201 वाहनों ने कानूनी रूप से पोस्ट को पार किया है. अदालत के सामने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अंब की एक रिपोर्ट भी पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान चेक पोस्ट के पास कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जिनका फायदा उठाकर वन तस्कर चौकियों को बाईपास कर जाते हैं.