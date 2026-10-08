हिमाचल में वन संपदा की तस्करी पर हाईकोर्ट की सख्ती, आधुनिक तकनीक न अपनाने और लाचारी प्रकट करने पर लगाई फटकार
अदालत ने कहा, सरकार के हलफनामे में यह साफ नहीं है कि अवैध वन उपज ले जाते हुए पकड़े गए वाहनों का क्या किया गया?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:06 AM IST
शिमला: हिमाचल में अवैध रूप से लकड़ी और वन संपदा की ढुलाई सहित उनकी तस्करी के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में अवैध रूप से लकड़ी और वन संपदा की तस्करी पर गहरी चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और वन विभाग को कई कड़े निर्देश जारी किए हैं. खंडपीठ ने वन संपदा की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल न करने और सिर्फ लाचारी जताने पर वन विभाग को फटकार भी लगाई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि जनवरी 2025 से 7 जून 2026 के बीच विभिन्न थानों में वन अपराधों से जुड़े 44 मामले दर्ज किए गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक ऊना की अंब रेंज में 102 वाहन और चंबा की भरमौर रेंज में 172 वाहन बिना वैध अनुमति यानी अवैध रूप से वन संपदा ले जाते हुए पाए गए हैं. वहीं, ऊना की गगरेट फॉरेस्ट चेक पोस्ट से उचित और सत्यापित ट्रांजिट परमिट के साथ 6,201 वाहनों ने कानूनी रूप से पोस्ट को पार किया है. अदालत के सामने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अंब की एक रिपोर्ट भी पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान चेक पोस्ट के पास कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जिनका फायदा उठाकर वन तस्कर चौकियों को बाईपास कर जाते हैं.
वन संपदा की तस्करी पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
सरकार के हलफनामे पर नाराजगी
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि यदि चेक पोस्ट को लगभग 3 किलोमीटर आगे नए प्रस्तावित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो अंबोटा-होशियारपुर मार्ग से बचने वाले वाहनों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा. अदालत ने संबंधित एसडीएम से इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार के हलफनामे में यह साफ नहीं है कि अवैध वन उपज ले जाते हुए पकड़े गए वाहनों का क्या किया गया? अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या इन वाहनों को उनके पंजीकृत मालिकों को वापस सौंप दिया गया या कानून के अनुसार इनका निपटारा किया गया. एसपी द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में भी कई एफआईआर का जिक्र तो है. उस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए गाडिय़ों की ताजा स्थिति बताने को कहा है.
26 नवंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि, वन विभाग ने अपने अनुपालन हलफनामे में पेड़ों और वाहनों की गिनती को लेकर लाचारी दिखाई है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विभाग को यह बताना चाहिए कि आधुनिक तकनीक में सुधार करके वन संपदा का बेहतर प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों पर नया हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर को तय की गई है. इस अवधि तक सरकार को इन सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना होगा.
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