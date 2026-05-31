ETV Bharat / state

Development Vs Environment: रायपुर के ऑक्सीजोन में थाना बनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

रायपुर के ऑक्सीजोन में थाना बनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोर्ट ने शासन को यह भी बताने कहा कि राज्य द्वारा 36 पेड़ काटने के बदले वे मुआवज़े के तौर पर पेड़ कैसे लगाएंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सलाह लेकर प्लांटेशन का प्लान भी बताएं ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान भी नए लगाए गए पेड़ सुरक्षित रहें. कोर्ट ने कहा- चूंकि बारिश का मौसम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उम्मीद है शासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सलाह लेकर तुरंत प्लांटेशन का प्लान बनाएगा. कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन का काम सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर. रायपुर के ऑक्सीजोन में थाना बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट की वेकेशन कोर्ट ने कहा कि पेड़ों का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखें. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य अगली सुनवाई की तारीख पर यह साफ़ करें कि वे पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन पर लगे पेड़ों को भी बचाकर रखें.

पेड़ों की कटाई जारी

रायपुर नगर निगम के सुभाष चंद्र बोस नगर में ऑक्सीजोन की जमीन को कलेक्टर ने खम्हारडीह थाना निर्माण के लिए आवंटित किया है. सीमांकन के साथ ही यहां निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी गई है. इसके खिलाफ वार्ड वासी प्रमोद यादव समेत कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

पर्यावरण को नुकसान

लोगों ने ऑक्सीजोन की जमीन पर थाना निर्माण का विरोध किया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस स्टेशन के लिए जो ज़मीन दी गई थी, वह राज्य सरकार द्बारा घोषित एक ऑक्सीजन जोन है, इसलिए वे पुलिस स्टेशन नहीं बना सकते क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है.

राज्य सरकार की सफाई

राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह रायपुर शहर के मास्टर प्लान के तहत ग्रीन लैंड के तौर पर नोटिफाइड नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार द्बारा तैयार किया गया एक ऑक्सीजन ज़ोन है. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ़ 36 पेड़ प्रभावित हुए हैं. इनकी जगह नए पेड़ लगाने हरियाली कोष के लिए 50 हजार रुपए दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है. डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से जुड़ी चिंताओं के बीच मुकाबला हमेशा चलता रहता है. लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को रखी है.