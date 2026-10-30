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नेता कानून से बढ़कर! आपराधिक मुकदमों में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? समानता को लेकर हाईकोर्ट करेगा विचार

आपराधिक मुकदमों में मिलना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट? जल्द होगा फैसला ( IANS )

जबलपुर : मध्यप्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का मामला एक बार फिर चर्चा में है. प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से जुड़े 15 आपराधिक मामले अभी लंबित हैं. राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. अब अदालत 4 नवंबर को इस मामले में आगे सुनवाई करेगी. इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनका सीधा संबंध आम आदमी और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून की समानता से है.

कैसे शुरू हुआ MP-MLA क्रिमिनल केसों का मामला? 22 सितंबर 2020 को जनहित याचिका के जरिए यह मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी की जा रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का निपटारा जल्द हो और उनकी वापसी मनमाने तरीके से न की जाए. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक स्वतंत्र संज्ञान याचिका और एक जनहित याचिका एक साथ लगाई गई थी.