नेता कानून से बढ़कर! आपराधिक मुकदमों में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? समानता को लेकर हाईकोर्ट करेगा विचार
एमपी-एमएलए मामलों में विशेष रियायत मिलने पर सवाल, आम आदमी और जनप्रतिनिधि के लिए अलग-अलग न्याय व्यवस्था क्यों? कोर्ट 4 नवंबर को करेगा विचार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:48 PM IST
जबलपुर : मध्यप्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का मामला एक बार फिर चर्चा में है. प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से जुड़े 15 आपराधिक मामले अभी लंबित हैं. राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है. अब अदालत 4 नवंबर को इस मामले में आगे सुनवाई करेगी. इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनका सीधा संबंध आम आदमी और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून की समानता से है.
कैसे शुरू हुआ MP-MLA क्रिमिनल केसों का मामला?
22 सितंबर 2020 को जनहित याचिका के जरिए यह मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशभर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी की जा रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का निपटारा जल्द हो और उनकी वापसी मनमाने तरीके से न की जाए. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक स्वतंत्र संज्ञान याचिका और एक जनहित याचिका एक साथ लगाई गई थी.
मध्य प्रदेश में MP-MLA के इतने मामले लंबित
राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े 19 आपराधिक मामले लंबित थे. इनमें से तीन मामलों का निराकरण हो चुका है और एक मामला हाईकोर्ट स्तर पर खारिज हुआ है. ऐसे में अब कुल 15 मामले लंबित बताए गए हैं.
CRPC की धारा 321: आपराधिक मुकदमा वापस लेने का प्रावधान
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 321 के तहत सरकारी वकील को अदालत की सहमति से किसी आपराधिक मुकदमे को वापस लेने का अधिकार है. यह आवेदन फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी चरण में किया जा सकता है. हालांकि, सरकार केवल आदेश जारी करके मुकदमा वापस नहीं ले सकती. इसके लिए सरकारी वकील को अदालत में उचित आधार प्रस्तुत करना होता है. अदालत यह तय करती है कि मुकदमा वापस लेना न्याय के हित में है या नहीं. मुकदमा वापस होने पर आरोपी को परिस्थितियों के अनुसार डिस्चार्ज या बरी किया जा सकता है. यह प्रावधान आम नागरिक और जनप्रतिनिधि दोनों पर समान रूप से लागू होता है.
मुकदमा वापस लेने का अधिकार किसे है?
कानून में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत लोक अभियोजक को अदालत की सहमति से अभियोजन वापस लेने का प्रावधान है. लेकिन सवाल यह है कि यदि आरोपी सांसद या विधायक है, तो क्या मुकदमा वापस लेने के लिए अतिरिक्त न्यायिक अनुमति या हाईकोर्ट की निगरानी जरूरी होगी? इसी कानूनी पहलू पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है.
क्या दूसरे आरोपियों को भी मिलेगा फायदा?
जबलपुर के सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त ने इस मामले पर एक सवाल खड़ा किया है कि यदि किसी मामले में पांच आरोपी हैं और उनमें से एक सांसद या विधायक है, तो क्या जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा वापस होने पर बाकी चार आरोपियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए? अदालत इस पहलू पर भी विचार करेगी.
क्या आम आदमी और जनप्रतिनिधि के लिए कानून अलग होना चाहिए?
यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सवाल है. संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है. जनप्रतिनिधि को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे आम नागरिक से ज्यादा कानूनी अधिकार या विशेष छूट मिलनी चाहिए.
यह भी पढ़ें-
- केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दे सकेंगे टीईटी पात्रता परीक्षा? हाईकोर्ट ने पात्रता शर्त पर लगाई रोक
- CBI जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों का मामला, हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा पेश करें शिफ्टिंग मॉड्यूल
यदि किसी आम नागरिक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उसे अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. फिर सांसद या विधायक को सिर्फ जनप्रतिनिधि होने के कारण मुकदमे से राहत क्यों मिले? कानून की नजर में पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व आरोपों, सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया का होना चाहिए.
क्या मुकदमा वापस लेना हमेशा गलत है?
इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा कि हर मुकदमा वापस लेना गलत नहीं है. कई बार राजनीतिक दुर्भावना, आंदोलन या जनहित से जुड़े मामलों में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं. ऐसे मामलों में कानून के तहत अभियोजन वापस लेने का रास्ता उपलब्ध है. लेकिन हत्या, भ्रष्टाचार, हिंसा या गंभीर अपराधों के मामलों में केवल राजनीतिक प्रभाव या सरकार की इच्छा के आधार पर राहत नहीं मिलनी चाहिए.
अब 4 नवंबर को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट के सामने अब यह तय करने का महत्वपूर्ण सवाल है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की वापसी में न्यायिक निगरानी कितनी जरूरी है. लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता से ऊपर नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं. इसलिए कानून का उद्देश्य किसी को विशेष सुविधा देना नहीं, बल्कि हर नागरिक को समान न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए. कोर्ट में लंबित 15 मामलों के बारे में जानकारी के साथ अब 4 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई के जस्टिस अल्पेश यशवंत कागजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ में चल रही है.