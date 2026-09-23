हाईकोर्ट तक पहुंचा वक्फ बोर्ड गठन का मामला, लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 12 सदस्यों को किया मनोनीत
अदालत में सरकार ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल ने मुस्लिम समुदाय से 12 सदस्यों को राज्य वक्फ बोर्ड के लिए मनोनीत कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:28 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है. यह आदेश जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने पारित किया. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत के समक्ष 18 सितंबर 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना पेश की गई. इसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने मुस्लिम समुदाय से 12 सदस्यों को राज्य वक्फ बोर्ड के लिए मनोनीत कर दिया है. अदालत ने पाया कि याचिका में मांगी गई मुख्य राहत यानी वक्फ बोर्ड का उचित गठन अब सरकार की ओर से पूरा किया जा चुका है. इसके चलते कोर्ट ने मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं मानी और कार्यवाही समाप्त कर दी.
हाईकोर्ट पहुंचा वक्फ बोर्ड गठन का मामला
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड का गठन नहीं कर रही है, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव पर असर पड़ रहा है. याचिका के अनुसार, सरकार ने 14 दिसंबर 2022 को वक्फ अधिनियम की धारा 99 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था. इसके बाद 1 नवंबर 2025 को सरकार ने मुस्लिम समुदाय से केवल एक सदस्य को बोर्ड में नामित किया और उसे अगले आदेश तक अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा.
याचिकाकर्ता की आपत्ति
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि, यह व्यवस्था वक्फ अधिनियम की धारा 13 और 14 में निर्धारित बोर्ड के गठन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी. याचिका में यह भी कहा गया था कि बोर्ड का विधिवत गठन नहीं होने से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है और उनकी आय, उद्देश्य और लाभार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव में भी कठिनाई पैदा हो सकती है.
सरकार ने 12 सदस्यों को किया मनोनीत
अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा नए सदस्यों के मनोनयन से संबंधित अधिसूचना पेश किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता की मुख्य मांग पूरी हो चुकी है. ऐसे में बोर्ड के गठन को लेकर इस जनहित याचिका में अब किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है. इसी आधार पर खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि यदि मामले से संबंधित कोई अन्य शिकायत अभी भी लंबित या शेष है, तो वह उसके निवारण के लिए कानून के तहत उचित मंच पर दोबारा जा सकते हैं. इस तरह अदालत ने वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ी वर्तमान याचिका की कार्यवाही समाप्त कर दी.
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