एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर चार सप्ताह में निर्णय लें, वरना CS हाजिर होकर दें जवाब- हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर देरी के लिए सरकार को फटकार लगाई.
Published : October 12, 2026 at 8:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर लंबे समय से कोई निर्णय नहीं लेने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस बिल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने कहा है कि यदि निर्णय नहीं लिया गया, तो मुख्य सचिव अदालत में पेश होकर बताएं कि इस बिल पर मई 2025 से अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को गत वर्ष 26 मई को भेजे गए पत्र की कॉपी पेश की, जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर यह कहते हुए पुनर्विचार करने या वापस लेने के लिए कहा है कि विभिन्न पेशेवरों के लिए अलग से कानून बनाना वांछनीय नहीं है. इसके साथ ही गत 25 मई को भी केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर पुनः टिप्पणियां मांगी थीं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मामले में निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर मांगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को बिल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए समय देते हुए, इसमें विफल होने पर मुख्य सचिव को पेश होकर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है.
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मामले के संबंध में अधिवक्ता रामप्रसाद शर्मा व लखन शर्मा ने बताया कि याचिका में प्रदेश के वकीलों के प्रोटेक्शन सहित वकीलों के वेलफेयर फंड में राशि का अंशदान नहीं देने और नए वकीलों को स्टाइपेंड देने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि अन्य राज्यों में वकीलों के वेलफेयर के लिए स्कीमें हैं, लेकिन राजस्थान के वकील इससे वंचित हैं. नए वकीलों को स्टाइपेंड की जरूरत है. इसके अलावा वकीलों पर आए दिन हमले होते हैं, इसलिए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाया जाए. साल 2020 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा था. राज्य सरकार ने इसमें अपने स्तर पर कई अनावश्यक संशोधन करके इसे साल 2023 में विधानसभा में पेश किया था. वहीं राज्यपाल ने इसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजा था.
जेडीए अधिकारियों के गिरफ्तारी वारंट निरस्त: वहीं, जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने भूमि आवंटन से जुड़े मामले में जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन और जेडीए के जोन-9 के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को रिकॉल कर निरस्त कर दिया है. आयोग ने यह आदेश कृष्णा के अवमानना परिवाद में जेडीए की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. आयोग ने माना कि पूर्व के वकील के हटने के कारण जेडीए को प्रकरण की जानकारी नहीं मिल सकी और मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट की सूचना अखबार के माध्यम से मिली.
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सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने आयोग को बताया कि मामले में आयोग के आदेश की पालना कर दी गई है. इसके बावजूद यदि पालना में कोई त्रुटि है, तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा. जेडीए की ओर से कहा गया कि पूर्व के पैनल अधिवक्ता को हटाने के कारण मामले में चल रही कार्रवाई की जानकारी नहीं हो सकी. इसके चलते जेडीए की ओर से सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष कोई वकील पेश नहीं हुआ. ऐसे में दोनों अधिकारियों के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट समाप्त किए जाएं.