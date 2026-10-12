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एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर चार सप्ताह में निर्णय लें, वरना CS हाजिर होकर दें जवाब- हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर लंबे समय से कोई निर्णय नहीं लेने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस बिल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने कहा है कि यदि निर्णय नहीं लिया गया, तो मुख्य सचिव अदालत में पेश होकर बताएं कि इस बिल पर मई 2025 से अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.