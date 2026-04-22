हाईकोर्ट ने कहा-दोषी के वारिस को अपील का हक तो पीड़ित के उत्तराधिकारी को क्यों नहीं...कानून में बदलाव करें विधायका
हाईकोर्ट ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 में संशोधन पर विचार करे विधायिका, ताकि पीड़ित के कानूनी वारिसों को मिले अपील का हक.
Published : April 22, 2026 at 10:29 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में पक्षकारों की मृत्यु के बाद दोषी के वारिस को अपील जारी रखने का हक तो पीड़ित के वारिसों को इस अधिकार से वंचित क्यों किया जाए. अदालत ने इसे संविधान के विपरीत और भेदभावपूर्ण माना और कानूनी प्रावधानों में संशोधन की जरूरत बताई. अदालत ने कहा कि विधायिका इस बारे में संशोधन पर विचार करें.
जस्टिस अनूप कुमार ने शिमला शर्मा की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अदालत ने आदेश में कहा कि मृत्यु के बाद अपील जारी रखने के संबंध में दोनों पक्षों को समान अधिकार मिलना चाहिए. अभी पीड़ित की मौत के बाद उसके वारिसों को अपील जारी रखने का अधिकार नहीं है. विधायिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 में संशोधन पर विचार करें, ताकि आरोपी पक्ष की तरह ही मृतक पीड़ित के कानूनी वारिसों को भी अपील जारी रखने या अपील दायर करने का अधिकार मिल सके. साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी विधि आयोग को भी भेजी. अदालत ने विधि आयोग से सीआरपीसी में पीड़ित के परिवार को अधिकार देने के लिए संशोधन के बारे में विधायिका को सुझाव देने को कहा है.
पढ़ें:दो बड़े मामले: HC ने सिविल मामलों में FIR दर्ज करने को माना गलत, शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार
यह है मामला: असल में शिमला शर्मा ने कानोता थाने में शिकायत दी कि उसके दादा गोविन्द नारायण की 1 बीघा 5 बिस्वा जमीन थी. उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण मृत्यु के बाद शिकायतकर्ता के पिता भन्नालाल शर्मा उनके उत्तराधिकारी बने. विरोधी पक्ष ने सरपंच से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन अपने नाम दर्ज करा ली. इस मामले में दिसम्बर 2012 में अदालत की ओर से विरोधी पक्ष को बरी कर दिया गया. इसकी अपील जयपुर महानगर के एडीजे क्रम-8 कोर्ट में दायर की, लेकिन सितम्बर, 2013 में शिकायतकर्ता का निधन हो गया. इसके बाद विरोधी पक्ष ने अपील जारी रखने पर आपत्ति दर्ज कराई थी.
पढ़ें: 30 दिन में पुत्रवधु को ससुर के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश