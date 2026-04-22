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हाईकोर्ट ने कहा-दोषी के वारिस को अपील का हक तो पीड़ित के उत्तराधिकारी को क्यों नहीं...कानून में बदलाव करें विधायका

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में पक्षकारों की मृत्यु के बाद दोषी के वारिस को अपील जारी रखने का हक तो पीड़ित के वारिसों को इस अधिकार से वंचित क्यों किया जाए. अदालत ने इसे संविधान के विपरीत और भेदभावपूर्ण माना और कानूनी प्रावधानों में संशोधन की जरूरत बताई. अदालत ने कहा कि विधायिका इस बारे में संशोधन पर विचार करें.

जस्टिस अनूप कुमार ने शिमला शर्मा की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अदालत ने आदेश में कहा कि मृत्यु के बाद अपील जारी रखने के संबंध में दोनों पक्षों को समान अधिकार मिलना चाहिए. अभी पीड़ित की मौत के बाद उसके वारिसों को अपील जारी रखने का अधिकार नहीं है. विधायिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 में संशोधन पर विचार करें, ताकि आरोपी पक्ष की तरह ही मृतक पीड़ित के कानूनी वारिसों को भी अपील जारी रखने या अपील दायर करने का अधिकार मिल सके. साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी विधि आयोग को भी भेजी. अदालत ने विधि आयोग से सीआरपीसी में पीड़ित के परिवार को अधिकार देने के लिए संशोधन के बारे में विधायिका को सुझाव देने को कहा है.

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