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ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग की मिलीभगत की आशंका, सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के ग्रीन बेल्ट में कथित अंधाधुंध और अवैध निर्माण के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. चक्कर निवासी वाई.आर. डडवाल ने पत्र लिखकर शिमला के बालूगंज और चक्कर-टूटू क्षेत्र के बीच अवैध निर्माण के आरोप लगाए थे. अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को वन विभाग के आला अधिकारियों और नगर निगम शिमला के कमिश्नर के साथ विवादित स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट में यह बताना होगा कि निर्माण के लिए वैध मंजूरियां ली गई थीं या नहीं और जमीन की वास्तविक प्रकृति क्या है.

ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि शिमला के एक प्रमुख व्यवसायी द्वारा कथित तौर पर पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर निर्माण किए जाने के मामले में वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता या मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों और गूगल मैप्स के तुलनात्मक रिकॉर्ड से यह सामने आया कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच संबंधित क्षेत्र घनी हरियाली वाला था, जबकि वर्ष 2025 के गूगल मैप और हालिया तस्वीरों में वहां 5 से 6 मंजिला ऊंची दो बड़ी इमारतों के ढांचे दिखाई दे रहे हैं. कोर्ट ने यह भी गंभीरता से लिया कि निर्माण स्थल तक लोअर चक्कर-टूटू रोड से कथित तौर पर अवैध सड़क बनाई गई और इस दौरान पेड़ों की कटाई और जंगल में बड़े पैमाने पर मलबा डंप किया गया.